La historia de Augusto Solari y el Celta ha llegado a su final. El jugador argentino cierra su etapa en Vigo después de que haya terminado su contrato. A través de una emotiva carta de despedida en Instagram, Solari expresó su agradecimiento por haber formado parte de esta experiencia, destacando la lucha del equipo y la especial conexión con la afición celeste.

Llegado al Celta en el mercado invernal de 2021 de la mano del técnico Eduardo Coudet, Solari se convirtió en una pieza importante en la rotación del equipo. A lo largo de estos dos años y medio, disputó 55 partidos, acumulando 1.511 minutos de juego, anotando 3 goles y brindando 3 asistencias.

Si bien esta temporada vio reducido su protagonismo debido a lesiones y a la llegada de Carvalhal, Solari nunca escatimó una gota de sudor cada vez que le tocó defender la camiseta celeste. Su entrega, intensidad y profesionalidad fueron cualidades que valoraron los dos técnicos que le entrenaron en Vigo.

Solari destacó la unión del equipo y de la afición: "Gracias a todo este grupo que no dejó de luchar. Pasamos momentos muy buenos y algunos no tan buenos, pero salimos adelante siempre juntos. En lo personal ha sido un año difícil pero siempre he intentado aportar desde el lugar que me ha tocado. Fue un placer haber sido parte de este maravilloso grupo humano y de haber vestido la camiseta del Celta. Gracias Vigo por haber sido una experiencia tan bonita para mí y mi familia". Además, extendió su agradecimiento a los miembros del club, desde los integrantes del cuerpo técnico hasta el personal de cocina, quienes estuvieron presentes en su día a día y lo acompañaron en todo momento.