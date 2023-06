El centrocampista Carles Pérez mostró su deseo de continuar la próxima temporada en el Celta, al que llegó el pasado verano cedido desde el AS Roma. “Ojalá pueda seguir. Supongo que lo primero será reincorporarme a la Roma, pero a mí me gustaría volver al Celta. Aquí estoy como en casa, me siento uno más. Quiero quedarme, pero no depende de mí”, afirmó el futbolista formado en las categorías inferiores del Barcelona.

Carles Pérez fue uno de los futbolistas más utilizados por Carlos Carvalhal desde la llegada del técnico portugués al banquillo de Balaídos. El extremo finalizó el curso liguero con 35 partidos jugados (2.146 minutos) y tres goles. “Creo que he hecho una muy buena segunda vuelta. Con la llegada del nuevo míster he rendido mucho mejor, pero también porque me puso donde me encuentro más cómodo”, indicó. El extremo catalán reconoció que “respiraron” tras asegurar la continuidad del Celta en Primera División, después de dos meses “muy jodidos” en los que sintieron “la presión” del descenso.