Carlos Carvalhal celebró por todo lo alto la victoria con que el Celta lograba la permanencia por duodécima temporada consecutiva, pero su futuro como técnico del equipo vigués es incierto. Primero, porque el propio Carvalhal dijo ayer que no tenía claro seguir en Vigo, donde le resta una temporada, y después porque el club tiene la última palabra después de un final de curso tan angustioso cuando el equipo encadenó seis jornadas sin ganar. Quiere el bracarense que el club le garantice refuerzos suficientes para aspirar a algo más que a pelear por la permanencia.

“Los años de contrato no son lo que a mí me hacen quedar en un club. Yo para estar en un club tengo que reunir supuestos que me satisfacen. Hay uno que se cumple: la afición es fabulosa. El resto, tenemos que hablar. No me voy a agarrar al contrato. Si la directiva entiende que se terminó, resolvemos esto en un minuto”, declaró ayer Carvalhal tras celebrar el triunfo ante el Barcelona.

El preparador portugués comentó que hay “muchas explicaciones” sobre el sufrimiento de su equipo hasta la última jornada, pero apuntó a las lesiones como una de la más importante. “Cuando llegamos nos pidieron que el equipo se quedase en Primera y conseguimos un nivel altísimo, puntuando tanto como el Barcelona como el Real Madrid. No soy de excusas, pero a partir de Semana Santa perdimos nuestra estructura del lado derecho: Mingueza ha estado lesionado, Carles estuvo casi dos meses jugando pinchado y Aspas y Veiga se cayeron mucho. La plantilla no es muy amplia”, admitió.

Preguntado por Gabri Veiga, autor de los dos goles de la victoria ante el Barcelona, el entrenador de Braga indicó que “tiene 20 años y ha vivido situaciones de una complejidad muy rápida”, añadió sobre el porriñés.