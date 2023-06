Sin otro margen de error que lo que pueda depender de terceros, el Celta se juega la vida en 90 minutos en un dramático duelo frente a un Barcelona que defiende en el estadio vigués su orgullo de campeón de Liga (Balaídos, 21.00 horas, DAZN). Tras sumar un solo punto de los últimos 18 y encadenar siete derrotas en las últimas nueve jornadas, el grupo de Carvalhal se ha metido en un lío de proporciones bíblicas que puede costarle el descenso en el año de su centenario, pero dispone todavía de una última oportunidad de redención en un duelo dramático que va a requerir de su mejor versión.

Para evitar el desastre (impensable cuando el pasado verano el club contrató al prestigioso asesor deportivo Luis Campos y menos aún cuando el equipo tuvo hace dos meses a tiro la Conference League), el cuadro celeste contará con el respaldo incondicional de una afición que provisionalmente ha aparcado las críticas hacia el palco y se ha volcado para impulsar al equipo hacia un triunfo necesario. Los gestos de apoyo al equipo se han sucedido a lo largo de la semana y la apertura de la remozada grada de Marcador ha elevado en 6.000 localidades el aforo de Balaídos, que registrará la mejor entrada del curso.

El Celta está obligado a ganar para sellar la salvación sin depender de otros resultados, pero tal es la dinámica negativa del deprimido conjunto de Carvalhal que las dudas están a flor de piel. La incertidumbre se acrecienta por el renqueante estado físico de Iago Aspas. El Celta se apagó coincidiendo con los problemas de espalda de Iago. Con su estrella a medio gas, el equipo celeste no ha vuelto a ser el mismo y ha dilapidado innumerables ocasiones para sellar un objetivo que se le puso a tiro en el mes de marzo.

128% LIGA 1ª DIVISIÓN. 38ª Jornada CELTA BARCELONA 21.00h. Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 24.000 Año de fundación 1899 Presidente Joan Laporta Temporadas en Primera 92 Estadio Camp Nou 105 x 68 Capacidad 99.354 DAZN Estadio:iBalaídos Árbitro:iPulido Santanai(comité canario) 17º 1º Galán 40 88 Kessie Cervi Sergi Roberto Unai Núñez Ferrán Torres puntos puntos Larsen Ter Stegen 24 16 48 40 Kounde Iván Villar Óscar Rodríguez FUERA FUERA EN CASA EN CASA Lewandowski 6 4 15 13 6 4 3 1 Ganados 6 11 1 4 De Jong Beltrán Empatados Gabri Veiga Christensen Tapia Perdidos Ansu Fati Carles Pérez Marcos Alonso Lewandowski 23 GOLEADORES Gavi Mallo Rapinha 7 Ansu Fati 6 Aspas 12 Pedri 6 Veiga 9 Dembelé 5 Larsen 4 Entrenador Carlos Carvalhal Entrenador Xavi Hernández Ferrán Torres 4 Aidoo 3 Sergi Roberto 4 3 Seforovic Banquillo Marchesín, Christian Joel, Coke Carrillo, Kevin, Mingueza, Carlos Domínguez, Solari, Luca de la Torre, Paciencia, Williot, Aspas, Seferovic, Miguel Rodríguez Banquillo Iñaki Peña, Arnau Tenas, Eric García, Dembelé, Rapinha, Pablo Torres, Unai, Marc Guiu, Pau Prim, Dani Rodríguez. Jordi Alba 2 3 Carles Pérez De Jong 2 2 Paciencia Gavi 2 2 Óscar Rguez. Balde, Eric García, Kounde, Kessie, Marcos Alonso, Christensen 1 Miguel Rguez. 1

Aunque el dolor ha remitido en los últimos días, su presencia en el once que se enfrentará esta noche a los azulgranas no está garantizada. El artillero moañés se ha sumado al grupo en los últimos tres entrenamientos, pero su estado de forma dista todavía de ser el mejor y es probable que Carvahal lo reserve como revulsivo para agitar el encuentro en la segunda parte.

El técnico celeste sí podría recuperar a Fran Beltrán, que ha apurado los plazos de una lesión muscular para no perderse el partido. El centrocampista no está al cien por cien físicamente, pero se ha postulado para jugar y se perfila como la principal opción para ocupar el eje de la línea medular. La vuelta de Beltrán permitirá al preparador celeste retrasar a Renato Tapia al centro de la defensa para cubrir la baja de Aidoo, lesionado el pasado domingo en el duelo contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. Si el madrileño no estuviese en condiciones de iniciar el partido, Tapia ocuparía la posición de pivote y Mingueza formaría en el eje defensivo junto a Unai. Mallo, a la derecha, y Javi Galán, en el perfil izquierdo, ocuparían los flancos. La probable ausencia de Aspas hace pensar que Carvalhal alineará un solo delantero, seguramente Larsen, pero es seguro que el técnico introducirá algunos cambios con respecto al once que se derrumbó en la última cita contra el Cádiz. El preparador bracarense ha pedido a sus futbolistas intensidad y corazón para demostrar al Barcelona lo mucho que les va en el envite, pero también cabeza fría y oficio para interpretar qué requiere el partido. Cervi, en lugar de Luca de la Torre, podría actuar en el costado izquierdo; Carles parece seguro en banda derecha y Gabri Veiga podría adelantar su posición para acompañar a Larsen en punta, lo que volvería a abrir la puerta a Óscar Rodríguez.

Para el Barcelona, el duelo contra los celestes es poco más que un mero trámite. Nada le va ya en juego al conjunto de Xavi más que el orgullo de campeón y evitar las suspicacias. Los principales alicientes de los azulgranas no son colectivos, sino individuales, pues Ter Stegen quiere batir el récord de porterías imbatido establecido en los años 90 por Paco Liaño. Con cinco tantos de renta sobre Benzema, el Pichichi no peligra para Lewandowski, pero el polaco no conoce amigos y se presenta como la principal amenaza para Iván Villar. A pesar de las bajas (faltarán Busquets, Jordi Alba, Balde, Pedri y Araújo), Xavi presentará en Balaídos un once competitivo que obligará al Celta a dar el máximo.