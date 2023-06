Xavi Hernández no quiere dar lugar a especulaciones sobre la falta de profesionalidad de su equipo en una última jornada de Liga en la que seis equipos se juegan en un pañuelo la única plaza de descenso que aún no está adjudicada. “Nuestro discurso no debe cambiar. El equipo quiere terminar con buenas sensaciones, ganando. Tenemos objetivos como grupo, que son ganar y jugar bien. Y obviamente hay objetivos individuales también. No nos jugamos tanto como el Celta, por supuesto. Ellos están en una situación delicada. Pero queremos ganar, y queremos jugar bien”, señaló ayer en rueda de prensa.“La imagen que dimos el día de Mallorca es la que queremos dar mañana. También jugamos una buena segunda mitad en Valladolid, tuvimos oportunidades. Se demostrará que queremos ganar. El Celta se juega mucho más que nosotros, pero respetamos nuestro título de campeón”, indicó.