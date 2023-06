El mal tiempo gallego no se lo va a poner fácil a 'El madrileño'. El cantante C. Tangana se ha visto obligado a cambiar de planes respecto a la grabación del videoclip del centenario del Celta, que estos días estaba teniendo lugar en las inmediaciones del puente de Rande, así como sobre las bateas de la ría. La lluvia prevista para esta noche obliga a modificar lo previsto, por lo que todos los participantes en la grabación deberían haber recibido esta mañana un SMS con la nueva información: cambio de localizaciones, cómo llegar, etc.

Así se lo han comunicado algunos de los "extra" a FARO, que se han visto sorprendido por la llegada de este inesperado mensaje. En él se informa de que "por cuestiones logísticas y meteorológicas", las grabaciones previstas se realizaran bajo el puente de Rande, y no encima, como se preveía. En concreto el "escenario" será el antiguo carguero, en el concello vecino de Redondela. Para evitar que los participantes colapsen la zona con la llegada masiva de vehículos, los organizadores del rodaje informan que habrá buses lanzadera que salgan desde el centro de Vigo y además, recomiendan su utilización para llegar hasta Redondela. En concreto, los buses saldrán desde la parada de Monbus en la rúa Areal (Antiguo Rectorado) a partir de las 20:00 horas. Se prevé que la grabación dure hasta las 08:00 horas de la mañana del domingo, aunque desde la organización informan que no será necesario que todos los participantes se queden hasta el final, por lo que para ello se habilitarán buses que los llevarán de nuevo al centro de la ciudad olívica. C. Tangana se escapa del rodaje del videoclip del himno del centenario para comer en Rosalía de Castro Los productores recuerdan que es necesario cumplimentar la documentación en conforme cedes tus derechos de imagen para salir en el vídeo y que si no se hace no se podrá participar en el rodaje. Además se dará de beber y de comer a los asistentes, aunque también se puede llevar un aperitivo de casa. Por último se recuerda que será preferible vestir con alguna de las camisetas del Celta, así como portar bufandas y otro merchandising oficial del Club.