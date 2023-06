Carlos Carvalhal perfila la hoja de ruta para el decisivo choque de mañana contra el Barcelona en Balaídos con el único objetivo en mente de sumar un triunfo que garantice la continuidad del Celta en LaLiga. Tras una semana de reuniones de la plantilla y de los jugadores con Luis Campos para templar los nervios, apelar a la unidad y conjurarse para ganar el partido, el técnico portugués debe elegir a los futbolistas más adecuados para buscar, sin margen de error, el triunfo frente al campeón liguero.

Dos factores condicionan sus planes. Por una parte, la baja de Aidoo, el mejor defensor del equipo; por otra, el estado físico de Iago Aspas y Fran Beltrán, que apuran el paso para llegar al encuentro en el mejor estado de forma posible. Ambos se han postulado para jugar, pero no es seguro (especialmente en el caso del goleador moañés) que puedan llegar al choque en plenitud de facultades.

El estado de Aspas condicionará el esquema. Si el moañés es titular, el técnico volverá a jugar de partida con dos delanteros (Aspas y seguramente Larsen); si es suplente, el noruego se perfilaría como único punta en un 4-4-3 similar al de los últimos partidos. Sin Aidoo en la ecuación, parece improbable que Carvalhal recurra a la defensa de cinco que empleó en sus primeros partidos para reflotar al equipo.

A la hora de elegir sus piezas, el técnico primará el carácter competitivo tanto o más que el talento, por lo que podría haber sorpresas en algunas posiciones. Carvalhal necesita máxima implicación e intensidad para sacar el partido adelante, pero también aplomo para contener los nervios que tanto daño le han hecho en los dos últimos meses de competición y oficio para interpretar las necesidades del encuentro. Se da por seguro que habrá cambios con respecto a los once futbolistas que iniciaron el choque el pasado domingo en el Nuevo Mirandilla.

En la defensa, la novedad será seguramente Renato Tapia, siempre que Beltrán pueda iniciar el choque. Unai y Galán son apuestas seguras y queda por ver qué papel juega Mingueza, pues Carvalhal no lo ve como central, sino como medio centro o lateral derecho. El barcelonés aseguró hace unos días que ya está totalmente recuperado de su lesión, pero tras dos meses y medio casi sin competir carece todavía de pleno ritmo de competición, lo que puede determinar su presencia en el once. Carvalhal podría emplear a Mingueza como lateral derecho o incluso como medio centro, si Beltrán no inicia finalmente el choque.

En medio campo, el preparador luso podría realizar también algunos cambios para incluir en el once a gente de carácter. Cervi es una posibilidad factible para la banda izquierda (lo que dejaría fuera del once a Luca de la Torre), mientras que Carles Pérez, uno de los pocos que ha destacado en este último y depresivo tramo del campeonato, parece la apuesta segura en el flanco derecho.

La conformación de la delantera va a depender de si Aspas está en condiciones de jugar al menos un tiempo, lo que en este momento no está garantizado. Si Aspas es titular, Carvalhal recuperaría un dibujo de dos delanteros, con Larsen acompañando en punta al morracense; si inicia el choque en el banquillo, Carles Pérez y seguramente Miguel Rodríguez serían los elegidos por el técnico para conformar el frente ofensivo.