El cantante C. Tangana sigue en Vigo haciendo cosas de vigueses. El artista, que ha vuelto a la ciudad para la grabación del videoclip del himno del centenario del Celta, ha querido aprovechar su estancia para disfrutar de la gastronomía local, tal y como hizo en su anterior visita.

A pesar de los intensos días de rodaje, que este sábado se desarrollará sobre el puente de Rande, C. Tangana ha encontrado tiempo para disfrutar de la oferta culinaria viguesa. Uno de los lugares que ha visitado es el restaurante La Aldeana, ubicado en la calle Rosalía de Castro. Allí, el cantante se fotografió junto al personal del establecimiento, quienes no dudaron en expresar su agradecimiento y cariño hacia 'El Madrileño' a través de las redes sociales: "Muchas gracias a C. Tangana por su visita y amabilidad. Le esperamos pronto".

Un par de días antes, Antón Álvarez también aprovechó la oportunidad para visitar Casa Chano, un establecimiento en Redondela. El cantante compartió esta experiencia culinaria con su equipo de trabajo.

El himno

La parte musical ya se encuentra cerrada y a pesar de que ha prevalecido un férreo hermetismo, ya se han podido saber algunos detalles. La letra será en gallego y en la misma participarán artistas locales de distintos géneros. Por otra parte, hasta 2.000 figurantes formarán parte de un rodaje que se realizará a lo largo de este fin de semana en distintos puntos de Vigo y su entorno: el puente de Rande, el paseo de Alfonso, O Berbés, la isla de San Simón o en las bateas.