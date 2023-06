Fran Beltrán apura los plazos para reaparecer el domingo en la final frente al Barcelona, la “última bala” que queda al Celta para certificar la permanencia, que el centrocampista celeste está seguro de que dará en el blanco. Un emocionado Beltrán ha comparecido tras el entrenamiento celebrado en Afouteza para agradecer el “apoyo incondicional” de la afición, proclamar la unidad del grupo y la importancia para la ciudad de que el equipo permanezca en Primera y declarar su absoluta certeza de que el equipo sacará adelante este último y decisivo compromiso ganando el domingo en Balaídos al campeón de Liga.

“Es la última bala que tenemos y la gente está metida al cien por cien. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo. Estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido. Vamos a ganar y vamos conseguir la permanencia”, ha declarado el medio centro. Beltrán ha destacado su mejoría física y sobre todo mental y cree que estará en buenas condiciones para afrontar un encuentro que no quiere perderse por nada del mundo. “Mentalmente estoy mejor que físicamente, pero me encuentro muy bien, casi al cien por cien. Todavía quedan dos días para estar a tope y dejarme la vida dentro. Tengo muchas ganas de que llegue el domingo”, ha asegurado.

El pivote celeste ha reconocido que el equipo “se ha relajado” tras el último parón de selecciones y cuando los resultados se torcieron y los rivales de la zona baja comenzaron a ganar partidos “ha reaccionado tarde”. “Tenemos que usar esta última bala ganar y que la temporada se acabe”, ha recalcado. Beltrán ha desvelado que el plantel había celebrado varias reuniones (una promovida por los capitanes y otra con Luis Campos) esta semana para analizar la situación y ver cómo sacar al equipo del atolladero. “El grupo ha tenido una charla. No pasa nada porque la gente lo sepa. Cada uno hemos expuesto nuestro punto de vista y hemos salido reforzados sabiendo que el compañero de al lado va a dar la vida por mí igual que yo por él. Si yo fallo él va a estar detrás y si él falla yo voy a estar ahí”, ha relatado. Y ha precisado: “Esta unión que hemos demostrado es la que nos va a sacar de esta”.

"Después del parón de selecciones hubo como una desconexión"

La unión del vestuario debe ser, según Beltrán, el pegamento que propicie la victoria frente al campeón liguero. “Esconder cosas sería cobarde. Está bien decirlas en público. Ahora mismo el equipo es una familia. Todos nos hemos dado cuenta de que hay que ir de la mano. El equipo está más unido que nunca y vamos a ir juntos a ganar”, ha subrayado. La charla ha vuelto, según el mediocampista, a conectar al equipo con la realidad. “Después del parón de selecciones hubo como una desconexión. Antes no la había, todos estábamos focalizados en la idea que teníamos. Con esta charla me he dado cuenta de que somos una familia. En todas las familias hay rachas malas y cuando vienen rachas malas tiene que estar unida, como es este caso”, ha comentado. “Es mejor hablarlo antes de que suceda algo que no queremos que llegue”, ha agregado.

En la reunión con el director deportivo, se habló también de unión. “No hace falta que [Luis Campos] nos diga lo importante que [el partido contra el Barça] es para el club. Sabemos que si el Celta desciende no somos solo nosotros los perjudicados, afectará también a la gente que trabaja aquí, a los fisios, a la gente de prensa, a los que trabajan en A Sede, las empresas externas que sirven al Celta…lo que nos ha querido decir es que estemos unidos, que esto es una familia y que hay temporadas malas” ha explicado Beltrán, que ha detallado: Él también ha tenido temporadas malas y al final las ha sacado. Aquí también hemos tenido temporadas malas. Yo llevo cinco temporadas aquí y en tres de ellos hemos tenido que lugar por evitar el descenso. Las dos anteriores las hemos sacado y esta no será menos”.

“Tengo una hija gallega y quiero que sepa que su padre lo dejó todo para quedarse en Primera"

El momento más emotivo de la comparecencia del Fran Beltrán se produjo cuando el futbolista se ha referido, al borde de las lágrimas, a su hija como factor motivador. “Tengo una hija gallega y quiero que sepa que su padre lo dejó todo para quedarse en Primera. Tengo muchas ganas de que llegue el domingo y ganar. Solo vamos a ganar y lo vamos a conseguir”, ha expresado con la voz quebrada el medio centro, que ha pedido “corazón” para impulsar al Celta en el partido. “Para ganar este partido tiene que ser con corazón, es lo más importante. Todos tenemos familiares, gente que vive de nuestros resultados, gente del club, de fuera gente de Vigo. Si el equipo no está en Primera, hay gente a la que le puede pasar factura”, ha indicado.

La afición está también en el pensamiento de Beltrán. “La gente se merece que consigamos la permanencia. Hay que darles una alegría porque lo que hace por nosotros no es normal. Hay gente que cada 15 días se hace 800 o 1.000 kilómetros para animar al equipo. Hay que recompensar a la gente que se desvive por nosotros para animarnos”, ha puntualizado.

El madrileño ha lanzado, en este sentido, un mensaje de tranquilidad al celtismo: “Les pido que estén tranquilos porque con su apoyo incondicional vamos a conseguir el objetivo. Nos vamos a dejar todo en el campo, el alma y la vida. No queremos desilusionarles, queremos que salgan contentos de Balaídos el domingo".