Carlos Carvalhal se desayunó ayer con la buena noticia de que tanto Iago Aspas como Fran Beltrán estarán disponibles para la final del domingo contra el Barcelona. El moañés ha mejorado en los últimos días de sus problemas en la espalda y realizó sin demasiadas molestias buena parte del trabajo con el grupo, mientras que el centrocampista, en la última fase de recuperación de una lesión muscular, realizó también buena parte de la sesión, retirándose tan solo en el tramo final.

A 48 horas de la disputa del choque, la mejoría de ambos es notable, hasta el punto de que no se descarta que puedan entrar en el once. En todo caso, salvo inesperado giro de los acontecimientos, ambos podrán vestirse de corto y tendrán minutos frente al campeón de Liga en el partido más importante de la temporada.

La evolución de Aspas ha sido palpable en los últimos días. El descanso de las últimas horas ha venido bien al goleador celeste, que forzará la máquina para no perderse un partido en el que el Celta se juega la vida. “Jugaré aunque sea en silla de ruedas”, aseguró tras la derrota sufrida el pasado domingo en el Nuevo Mirandilla.

“Parece que cada día está mejor. Estuvo peor y esperemos que el domingo esté mejor que la semana pasada. Creemos que este partido estará recuperado. El dolor va menguando y esperemos que pueda llegar casi al cien por cien”, declaró en la noche del pasado miércoles su hermano y representante Jonathan al programa Ao Contraataque.

No menores son las expectativas de que Carvalhal pueda recuperar a Fran Beltrán para el duelo contra los azulgranas tras una ausencia de tres partidos. El centrocampista tuvo que abandonar el terreno de juego en el partido contra el Athletic en San Mamés tras sufrir un pinchazo en la cara posterior del muslo derecho. Las pruebas médicas practicadas posteriormente al jugador desvelaron que sufría una rotura de bajo grado en el bíceps femoral de su pierna derecha con un pronóstico de unas tres semanas de baja que se cumplen este domingo. El regreso del pivote al grupo supone el paso previo al alta médica, que con toda probabilidad va a recibir en los próximos días.

La única baja con la que Carlos Carvalhal va a contar para el partido es la de Joseph Aidoo tras la lesión sufrida en los minutos finales del último partido contra el Cádiz. Los servicios médicos del Celta dieron a conocer ayer el resultado de las pruebas médicas practicadas al zaguero, que tendrá que permanecer unas tres o cuatro semanas de baja por una rotura fibrilar de grado I en el bíceps femoral izquierdo. La actual temporada, por tanto, ya es historia para el central ghanés.

La baja de Aidoo obliga al preparador celeste a recomponer su defensa. La opción de retrasar a Tapia dependerá seguramente del estado de forma de Beltrán, que en estos momentos no se sabe si está en condiciones de iniciar el partido. Mingueza, que ya se encuentra al cien por cien, según él mismo desveló el pasado miércoles, Mallo y, en menor medida, el canterano Carlos Domínguez se presentan como alternativas para acompañar a Unai Núñez en el eje de la zaga.

Si el retorno de Beltrán afecta al medio campo y a la defensa, el de Aspas podría cambiar la fisonomía del once para recuperar ante el Barcelona un dibujo de dos delanteros, en lugar del 4-3-3 empleado (salvo en la visita al Coliséum) en los últimos partidos con Larsen como única referencia en punta.

Queda por decidir (hoy podría conocerse probablemente) qué futbolistas del Celta B pueden ser convocados por Carvalhal con el primer equipo, teniendo en cuenta que el sábado el filial juega el primera asalto de la primera eliminatoria de promoción de ascenso a Segunda. Carlos Domínguez y Miguel Rodríguez parecen apuestas seguras.

El Barça viaja a Vigo en cuadro: solo 13 jugadores del primer equipo, además de los dos porteros

El Barcelona viajará muy corto de efectivos a Balaídos tras una semana de despedidas de los capitanes (Busquets y Jordi Alba) y pensando más ya en las vacaciones estivales que en el partido contra el Celta, donde los de Xavi no se juegan ya nada. El entrenador del Barcelona cuenta para Balaídos con bajas muy significativas. Busquets y Jordi Alba no van a vestirse más de azulgrana y a estas importantes ausencias hay que sumar las del lateral izquierdo Alejandro Balde, el centrocampista Pedri y el defensa central Ronald Araújo, por lesión. Xavi viajará, de hecho a Vigo, con tan solo trece futbolistas del primer conjunto azulgrana, además de los porteros Iñaki Peña y Marc André Ter Stegen. A todas estas ausencias hay que sumar que el preparador azulgrana no va a convocar para el duelo de Balaídos a ninguno de los jugadores del filial azulgrana que, como el Celta B, disputa este fin de semana el primera asalto de la primera de las eliminatorias de la promoción de ascenso a Segunda División. Pese a esta falta de efectivos, Xavi, que seguramente completará la convocatoria con futbolistas del conjunto juvenil azulgrana, dispone de efectivos más que suficientes como para formar un once temible.