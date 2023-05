El Celta ha desperdiciado las seis últimas jornadas para sellar la permanencia en Primera División, que acarició tras ganar al Elche. Desde entonces, el equipo de Carlos Carvalhal ha sumado un punto de 18 posibles y se ve obligado a ganar el domingo al Barcelona en Balaídos para evitar el descenso a Segunda. Y ese deterioro del equipo vigués en la recta final del campeonato ha enrabietado a jugadores como Renato Tapia, que admite sentirse “avergonzado” por no solucionar antes el problema clasificatorio y no tener que jugarse la temporada en el último día, en el que espera el apoyo incondicional de la afición.

El internacional peruano pasó ayer por la sala de prensa de Afouteza, donde mostró su disgusto por la situación deportiva del equipo celeste, además de responder a su compañero Iago Aspas que el domingo cuestionó la calidad de la plantilla. Tapia también garantizó su compromiso con el equipo para intentar salvar este delicado momento. Y soltó una frase que invita a las interpretaciones: “Hay cosas fuera de lo futbolístico que están afectando al grupo, sobre todo en cuanto a lo mental”.

Las derrotas enrarecen el ambiente de las plantillas y las críticas del propio grupo provocan disensiones, como la originada en el Celta tras la derrota en Cádiz con las palabras de Iago Aspas sobre la supuesta baja calidad de la plantilla celeste. Y sobre esta polémica respondió ayer Tapia: “Es su forma de pensar. Hay que respetarla”, dijo el peruano antes de replicar al moañés: “Hay que ser consecuente con lo que dices. En la temporada 2019-20 había calidad, ¿verdad? Había jugadores de clase top mundial como Rafinha, Smolov, Okay, Sisto, el mismo Iago, Santi, Brais, Denis... ¿Qué pasó? Se salvaron en la última fecha, ¿verdad? No es un tema de calidad. No hay más”. A continuación, Tapia intentó justificar a su compañero: “Si Iago lo dice es porque lo siente, no porque quiera tirar mierda. No fue la mejor manera o el mejor momento. Al final es tener un poco de tino. Es una persona muy buena, con un gran corazón. ¿No debió decirlo? ¿Sí lo dijo? Está bien. Es su forma de pensar, hay que respetarla. Se comparte o no”.

El club eligió a Tapia para la primera rueda de prensa de la semana más difícil de la temporada. Y el peruano admite que no durmió bien pensando en su comparecencia pública. “Hay pocas palabras [que decir]. La situación no es la ideal. Justo anoche me levanté a las 03:00 pensando qué podía decir en esta conferencia de prensa para hacer creer a los compañeros que se puede ganar [al Barça] y que la gente me pueda creer. Nosotros confiamos”, manifiesta.

El centrocampista céltico lanza una llamada de auxilio al celtismo, que prepara actos previos al partido y una asistencia masiva a Balaídos. “Necesitamos de la afición. ¿Qué les puedo decir? Hay que conectar más que nunca con la afición. Personalmente estoy avergonzado, pero no desde mi forma de juego o lo que doy en la cancha. Avergonzado por la situación en la que estamos. Los que más sufren son ellos. No me imagino la gente que está en la grada. Cómo en cada partido ellos terminan y se van a casa doloridos, apenados, con mucho que decir. El fútbol es una forma de escaparse de la realidad de tu día a día. No le podemos dar ese escape y alegría a la afición que tanto lo merece. Es lo que siento y es lo que pienso. No solo nos vamos a salvar nosotros, ellos nos van a salvar de salir de esta situación”, sostiene el peruano, que confía en que se “abra la grada” de Marcador, con lo que Balaídos podría reunir el domingo a cerca de 25.000 espectadores.

Y Tapia también apela al compromiso por el club. “Voy a dar la vida por el Celta, voy a dejarlo todo. Aquí se viene a luchar por la ciudad, por el escudo, por Galicia, porque somos el único equipo de Galicia que estamos en Primera y hay que estar orgullosos. La gente que viene aquí trabaja muy duro por este club. El fin de semana lo tenemos que hacer notar nosotros. No hay otra. Es lo único que se puede hacer”, promete.

El céltico ni se plantea que el Getafe ayude al Celta ganando en Valladolid. “Hay que hacer nuestra tarea. No esperamos nada de otro equipo. Esperamos un Celta enchufado, con ganas de salir a matar. Lo único que se puede hacer es creer, creer y creer”, añade el peruano en su comparecencia en Mos.

Luís Campos se pasó por Afouteza

El Celta intenta movilizar a todo el mundo para ayuda al equipo de Carlos Carvalhal a salir de una complicadísima situación, en la que necesita sumar una victoria que lleva persiguiendo desde hace seis jornadas. El club citó ayer a Tapia en sala de prensa, por la que en días sucesivos pasarán Mingueza, Unai Núñez y Beltrán. En la vuelta al trabajo de la primera plantilla tras el descanso posterior a la derrota en Cádiz también se presentó en Afouteza Luís Campos, asesor externo del Celta. El portugués se reunió con los técnicos y los jugadores y abandonó las instalaciones sobre la una de la tarde. Tapia no quiso dar pistas sobre lo tratado en la reunión con Campos, que abandonó las instalaciones acompañado de Juan Carlos Calero. “Queda en el vestuario. Este grupo hoy en día hay que blindarlo, hacerlo fuerte, digan lo que digan. Es lo que vamos a hacer a partir de hoy y ya está”, zanjó el internacional peruano. En el regreso a los entrenamientos, el cuerpo técnico sí abordó la situación con la plantilla: “Hemos podido conversar, ver lo que está afectando, escuchar distintas formas de pensar, posturas de cada persona que otro no la tenía, una retroalimentación que ha servido para poder afrontar una semana, que va a ser larga, de la mejor manera posible”, señaló Tapia.