El entrenador del Celta, Carlos Carvalhal, dijo tras el partido que su equipo perdió ayer frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla que terminan la liga “en casa” y dependen de sí mismos para asegurar la permanencia en Primera División.

El técnico portugués señaló que el Celta hizo un “buen partido” contra el Girona, por lo que en Cádiz jugó con el mismo once, e indicó que intentó “presionar fuerte para que el equipo local no pudiera experimentar su juego, pero la realidad es que no surtió efecto”.“No conseguimos presionar, bajamos mucho, no jugamos nuestro fútbol y entramos mucho en el juego del Cádiz”, lamentó el preparador luso tras la nueva derrota sufrida por el conjunto celeste.

Carvalhal precisó que los cambios mejoraron al equipo en el segundo tiempo, pero explicó que el estado físico del Iago Aspas y el de Óscar Mingueza dista de ser el mejor. “Después del gol, con los cambios de Mingueza, Gonçalo [Paciencia] y Iago [Aspas], el equipo mejoró, pero ya fue un poco tarde”, destacó Carvalhal, que explicó que “Mingueza y Iago no estaban en las mejores condiciones. Ninguno de ellos está para jugar más de 30 minutos”, comentó.”.

Pese a que la derrota firmada ayer en el Nuevo Mirandilla incremente las posibilidades de que el celta acabe descendiendo a Segunda División, el técnico celeste prefiere ver el vaso medio lleno de cara a la última jornada, en la que el Celta recibe el próximo domingo al Barcelona (Balaídos, 21.00 horas) en busca de una victoria que le permita eluidir el descenso.

“Lo único positivo es que terminamos la Liga en casa y dependemos de nosotros para conseguir la permanencia”, zanjó Carvalhal.