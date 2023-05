La última jornada de Primera Federación parece un galimatías del que el Celta B espera salir con el billete para disputar una vez más el play-off de ascenso a Segunda División. Se jugará ese premio en A Malata, llena a reventar, donde el Racing de Ferrol espera lograr el ascenso directo. Muchos intereses cruzados en una jornada en la que solo dos descendidos a Segunda RFEF (Talavera y Pontevedra) y tres equipos de la zona media (Unionistas, Mérida y Córdoba) no se juegan nada. Todos los demás están en el filo: Racing de Ferrol y Alcorcón se juegan el ascenso directo; Castilla y Deportivo el tercer puesto; Celta B y Linares el quinto; y luego hay nueve equipos tratando de no caer en una de las tres plazas que conducen al descenso.

Esta locura de jornada en ningún sitio promete tanta emoción como en A Malata donde el Racing de Ferrol tiene la opción de ascender directamente a Segunda División y el Celta B pretende asegurar su presencia en la fase de ascenso. Ambos equipos saben que el triunfo les saca de cualquier ecuación y cumplirán el objetivo. Otros resultados le dejarán en manos de sus perseguidores. Las cuentas en el caso del Celta B son bien sencillas: si no es capaz de imponerse al Racing de Ferrol necesita que el Linares no gane. Cualquier otra combinación le permitiría acabar quinto graciasa que además del punto de ventaja sobre el Linares tiene también ganada la diferencia de goles con los andaluces. De este modo incluso en caso de derrora viguesa el Linares tendría que ganar para superarle en la clasificación. Y no lo tendrá fácil porque recibe en su campo a un San Fernando que necesita puntuar para no ser uno de los equipos que cae a los tres puestos de descenso que se “rifan” en la jornada unificada de esta tarde (todos los partidos arrancarán a las 19:30 horas).

A esta cita el equipo de Claudio Giráldez –que en este tramo ha padecido mucho los problemas de lesiones y las convocatorias de muchos de sus futbolistas con el primer equipo– llega con notables ausencias. Por un lado con el primer equipo se irán Miguel Rodríguez y Carlos Domínguez mientras son bajas por sanción Medrano y Yoel Lago y por lesión Martín Calderón. Importantes ausencias que lastran a los de Claudio Giráldez de cara a esta final y que en cambio sí podrán contar con Hugo Sotelo a quien ha sido habitual verle en muchas de las convocatorias del primer equipo en el último mes. Pero en este caso estará con el filial. Del Celta C entran en la lista Piay, Javi Rodríguez, Gael Alonso, Damián y De la Iglesia y del juvenil, Fer López.

El Celta B se enfrentará además de a un gran equipo como el Racing de Ferrol –el mejor de largo en el último tramo de competición en la que acabó adelantando al Deportivo, Castilla y Alcorcón que parecían ser los únicos aspirantes al ascenso directo◘– al extraordinario ambiente que se espera en A Malata. La afición verde se ha movilizado para asistir al partido histórico que puede devolverles a la segunda categoría del fútbol español y el papel ha volado. Más de diez mil espectadores acudirán al estadio para empujar al equipo de Cristóbal. Ese es uno de los grandes retos a los que enfrentan los vigueses, a ser capaces de enfriar la caldera que será el estadio ferrolano. Para el Celta B sería el premio justo a una temporada sobresaliente en la que en muchos momentos fueron el equipo que mejor juego ha desplegado en la categoría. Las exigencias del primer equipo y las lesiones les apartaron de un premio mayor. Pero están en condiciones de acabar con nota el año y de jugar una fase de ascenso a Segunda División. Un día para el recuerdo nos viene encima.