El Celta no estará solo en el penúltimo partido de la temporada. El club ha fletado tres autobuses con aficionados que mañana animarán a su equipo en el Nuevo Mirandilla (19:00 horas) ante un Cádiz que también pelea por la permanencia. “Haremos que tengan un viaje de regreso desde Cádiz con alegría”, prometía hoy Carlos Carvalhal, que ha convocado a toda la plantilla para esta importante cita, incluidos los lesionados Marchesín y Beltrán. Aspas, según el entrenador portugués, cuenta con muchas opciones de reaparecer en el once titular después de entrenar durante toda la semana, aunque todo dependerá de las molestias que le produzca la lumbalgia que en la anterior jornada llevó al banquillo al delantero de Moaña.

“Es la única duda que tenemos para mañana", proclamó Carvalhal en referencia a un Aspas que acumula diez jornadas sin marcar, casi las mismas que suma el Celta sin ganar (a excepción del triunfo ante el Elche) y que le ha llevado a desperdiciar hasta cinco jornadas para dejar certificada la permanencia. Con 40 puntos, los célticos solo necesitan tres más para certificar por duodécima temporada su presencia en Primera División. Mañana no se lo pondrá fácil un Cádiz que suma 38 puntos y para quien esta jornada es vital para llegar con las máximas opciones de salvarse en la última jornada.

“Lo que estamos a contar es que el equipo dé un paso adelante en Cádiz. Lo más importante son los puntos. Queríamos tres contra el Girona. Asumimos que esa sería una final. Esta va a ser la segunda final y sabemos lo que tenemos que hacer cuando se disputa una final. Yo creo que lo hicimos bien con Girona y vamos a intentar mejorar ahora con Cádiz para conseguir puntos", explicó Carvalhal, que siente que su equipo ha mejorado en las últimas jornadas: “Nuestro punto de inflexión ha empezado en Bilbao. Subimos claramente el rendimiento en el partido con el Girona. No fue excelente, pero fue un buen partido".

Ante el Girona, el Celta solucionó sus problemas de concentración que le llevaron a encajar goles en el primer cuarto de hora de partido en varias jornadas. “Tenemos que estar desde el primer minuto en la pelea. Estamos ahí con equipos que tienen una competencia muy parecida a la nuestra". Explicó antes de analizar al rival de mañana, que en la primera vuelta cayó por 3-0 en Balaídos: "Sabemos que el Cádiz es un equipo que tiene su estilo, agresivo ofensivamente, con los delanteros que se mueven muy bien en la última línea, no pierden mucho tiempo en elaborar el juego, juegan muy rápido sobre los delanteros. Van a ser importante los duelos, en el primer y el segundo balón. Quien juegue mejor, a priori, ganará el partido. Sabemos que va a ser muy difícil para ellos y para nosotros".

El Cádiz aprovechará la visita del Celta para rendir homenaje a su afición y se espera un lleno en el Nuevo Mirandilla, donde el Valladolid cayó por dos goles del excéltico Theo Bongonda, una de las amenazas para los célticos. Carvalhal no teme el ambiente que se pueda encontrar su equipo: "Es motivador. Jugamos ante Sevilla, Betis, Bilbao y esas atmósferas fuertes son motivadores. Es lo que espero mañana, que el equipo sienta el ambiente, pero por el lado positivo. Queremos jugar en grandes ambientes, no en la iglesia".

El vasco De Burgos Bengoetxea será el árbitro encargado del Cádiz-Celta. Sustituye al canario Hernández Hernández, que por lesión se encargará del VAR. El entrenador del Celta desconocía la designación del vasco, que no ha tenido buenas actuaciones ante el equipo vigués. “Vamos a jugar. ¿Qué voy a hacer? Son cosas que no controlo. Yo vi la falta sobre Gabri (ante el Valencia), es completamente dentro del área. Si marca falta, tiene que pitar penalti. Pero es entrar en un campo que no me gusta. Nosotros regularmente tenemos algunas situaciones que no son muy claras y siempre con nosotros. Creo que solo pitaron una a nuestra favor. No quiero presionar así, pero son lados opacos que han sucedido. Que los árbitros arbitren bien, que los jugadores jueguen. Siento confianza en los jugadores, ganaron confianza, solidez porque esa solidez nos da confianza. El equipo está muy compenetrado, muy enfocado en lo que tiene que hacer".

Sergio destaca a Aspas

El entrenador del Cádiz, Sergio González, declaró este sábado, un día antes de que su equipo se mida al Celta en el estadio Nuevo Mirandilla, que el partido "puede marcar un antes y un después" en las aspiraciones de permanencia.

Sergio manifestó en la rueda de prensa de la víspera del encuentro que el Celta es un "gran equipo", que cuenta con "muchas herramientas a nivel ofensivo", y destacó en este aspecto al delantero Iago Aspas, que en su opinión le da un "punto más" en ataque de la formación gallega.

Para el preparador catalán, el Celta es un equipo que tiene "muchos argumentos y que hace bien las cosas", por lo que consideró que para el Cádiz, "lo más importante es su propio juego y no tanto el del rival".

"Sabemos cuál es la importancia de este partido y debemos estar al máximo de intensidad y concentración", resaltó González, quien apostó por corregir los errores que hubieran podido tener en su última visita, al campo del Villarreal (2-0).

Para el técnico de los cadista, sus jugadores deberán "competir al máximo" y pidió que "cada uno sea el mejor" en su posición.