Aunque el Celta dispuso de más ocasiones que el Girona en el cómputo general, con la sensación de que el empate se queda corto para sus merecimientos, al final tuvo Iván Villar que convertirse en uno de los protagonistas del partido. Villar, que ya había realizado una gran intervención en la primera mitad, detuvo en el último minuto un disparo de Roca que se colaba cerca de la escuadra izquierda de su portería. El de Aldán hubiera acrecentado su condición de héroe si el árbitro, a instancias del VAR, no hubiera mandado repetir el penalti que le había interceptado a Stuani por invasión de área de Unai Núñez.

“Intento dar lo máximo y ayudar al equipo a sacar puntos”, analizó. “En el primer penalti tuve fortuna y lo pude quitar. El segundo es una lotería y por desgracia lo pudo meter. No sé si entró o no pero a veces hay miles de esas y no se repite”, lamentó. “Por momentos en el partido nos tocó sufrir y pudimos sacar un punto. Intento dejarme la piel en cada partido, en cada entrenamiento. Hoy ayudé para conseguir un punto y esperemos que en Cádiz sean tres. Quedan dos finales”.

“Veníamos de una racha mala. El punto sabe a poco pero sumar es positivo y en esta Liga tan competitiva cortamos esta racha tan negativa y encaramos el partido del Cádiz como otra final”, comentó Villar, en mención a las cuatro derrotas que había encadenado el Celta.

“Al final del partido tuvieron esa ocasión clave y con la parada pudimos sumar un punto. Sabe a poco pero creo que es positivo. A veces es cuestión de rachas. Son muy buenos jugadores que nos van a dar más goles”, comentó de sus compañeros.

No echa cuentas el cangués: “Tenemos que tener los pies en la tierra. Hasta el último minuto del último partido puede pasar cualquier cosa”.