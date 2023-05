Los capitanes del Celta se han movilizado para pedir el apoyo de la afición en la primera de las tres finales que el equipo tiene por delante para sellar la permanencia. En un vídeo difundido por el canal oficial del club, Hugo Mallo, Iago Aspas y Kevin Vázquez pidieron ayer al celtismo un último esfuerzo con la seguridad de que la grada volverá a estar a su lado para “llevar en volandas” al equipo hacia la victoria frente al conjunto que dirige Míchel Sánchez.

“Afrontamos el partido con ganas de revertir la situación. Tenemos por delante tres finales, la primera es mañana. Sabemos que tenemos a nuestra afición, nuestra familia. Nuestro jugador número doce estará a nuestro lado. Nos van llevar en volandas y tenemos que salir a morder”, declaró Hugo Mallo.

El primer capitán celeste se mostró convencido de que el público volverá a responder a la llamada del equipo como lo ha hecho siempre que ha estado en dificultades en estos últimos años. “Sabemos lo que tenemos detrás: una afición que es como nuestra familia, que en los momentos malos siempre está con nosotros para llevarnos en volandas y mañana y en estos dos partidos que quedan no va a ser menos. Sabemos que van a estar ahí, que los tenemos de nuestro lado y ahora nos toca a nosotros hablar en el campo y no fuera”, apuntó el lateral marinense.

Iago Aspas, cuyo concurso en el partido estará en duda hasta última hora, pidió calma y pensamiento positivo, aunque no puso paños calientes a la hora de repartir responsabilidades sobre la situación del equipo. “Vamos con mucho ánimo y deseando que llegue el partido para revertir esta situación en la que nosotros mismos nos hemos metido. Con una victoria nos armaríamos de moral para pensar en los dos últimos partidos”, apuntó el goleador celeste, que consideró que no es momento de buscar culpables, sino de estar unidos para sacar al Celta del atolladero: “Les pido [a los aficionados] que nos animen durante 90 minutos. Ya habrá tiempo a final de temporada para evaluar todo lo acontecido a lo largo del año, pero hay que tener tranquilidad, ser positivos y sacarlo adelante”. La prioridad, según el artillero moañés, es que el equipo mantenga la calma para superar este momento de incertidumbre. “Hay que afrontarlo con mucha tranquilidad, mucha calma, siendo positivos y pensando en ganar. No hay otra manera”, dijo.

El tercer capitán, Kevin Vázquez, incidió por su parte en la determinación del equipo de zanjar la crisis. “Sabemos lo que queremos y lo que cuesta ganar partidos, pero tenemos la mente muy enfocada y muy clara de que vamos a sacar los tres puntos”, afirmó el zaguero nigranés. “Vamos con las máximas ganas. Sabemos los errores que hemos cometido y no queremos que vuelvan a ocurrir. Estamos muy enfocados y queremos conseguir la victoria cuanto antes”, agregó

El lateral canterano no alberga dudas de que la grada se volcará con el equipo. “En Bilbao la afición fue espectacular, lleva siéndolo todo el año y queremos brindarle una victoria. Queremos brindarle un año más en Primera y necesitamos de ellos porque ellos nos hacen crecer”, subrayó. “Tenemos que estar unidos todos: afición, gente de prensa, equipo, directiva... Todos remamos en la misma dirección”, remachó.