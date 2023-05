Conejos asustados

Todos viven y todos mueren. Incluso en el fútbol, donde todos renacen cada verano. También importa cómo. El Celta vivirá o morirá cuando esta temporada concluya. Sabrá a amargura, en cualquier caso. El Celta ha descendido con equipos que batallaron y equipos que se resignaron. Y de igual manera se ha salvado. Logró aquella permanencia con Escribá por sus méritos, que fueron los de Iago Aspas. Y logró aquella permanencia con García Junyent a pesar de sus deméritos. Entonces dependió del disparo fallado por Óscar en el Leganés-Real Madrid. Hoy, aunque en cualquiera de las hipótesis llegará a la penúltima jornada dependiendo de sí mismo, hace ya algunas semanas que da la impresión de depender de otros. De los errores de los demás implicados y de los aciertos de los rivales a los que se enfrenten. El Celta solo confía cuando no juega él sino a través de otros, de manera vicaria. Su destino parece en otras manos. Viva o muera, es una sensación terrible.

El Everest

Es una temporada extraña hasta para los estándares del equipo celeste, tan proclive a lo insólito. Sobre los hechos consumados resulta complicado argumentar con coherencia este perfil de Everest. La desalineación entre Luis Campos y Coudet explicaba el mal arranque. La alineación entre Luis Campos y Carvalhal explicaba la excelente continuación. Hay muchas razones en este colapso actual, pero ninguna que lo explique. Al final todo se sustancia en las dinámicas, que mezclan causas y consecuencias. Y difícilmente cambiará otra vez la inercia en las tres jornadas restantes. Las grandes tragedias, como saben los alpinistas, suelen producirse en las bajadas.

A contracorriente

Cuentan que Maguregui, en una visita del Celta al Real Madrid, se retrasó un minuto en salir del vestuario, se sentó en el banquillo y se dirigió tranquilamente a su ayudante.

–Bueno, a ver qué tal hoy.

–Mister, que ya vamos perdiendo.

El Celta, que no ha remontado en toda la temporada, sale a cada partido como Maguregui al Bernabéu, con un gol de antemano. Su partida de nacimiento es su acta de defunción.

Pecados al desnudo

Carvalhal supo solucionar los pecados de Coudet, pero no está redimiendo los suyos. Los resultados ejercen de jueces inapelables. Así de impiadoso es el fútbol. Coudet era un entrenador de espíritu e ideología. Fue constante en la bonanza y terco en la tormenta. Carvalhal es un entrenador de cerebro y pragmatismo. Ha sido flexible en la bonanza y veleidoso en la tormenta. Aquella riqueza táctica, que permitía resolver diferentes problemas, se ha convertido en confusión, que impide resolver uno solo. El equipo ya ni defiende ni ataca bien. Existe una ventaja en esta dicotomía técnica. Coudet no aclaraba el potencial de la plantilla. Carvalhal lo ha desnudado. En el diagnóstico de la temporada la directiva tendrá que dirigir también sus reproches a Luis Campos y al espejo.

El hombre y el grupo

Lo del Celta, citando a Rajoy, no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. No obedece a los caprichos de un dios ni al espíritu de una época. Muchos factores se encadenan en el derrumbe. Y los colectivos, que se traducen en falta de competitividad, desajustes en las líneas y embotamiento en las áreas, se originan en gran medida en los desfallecimientos individuales: puntuales, como el de Aidoo ante Williams; coyunturales, como el de un Veiga engullido por el ruido; estructurales, como el de un Óscar dislocado en el esquema. La salvación sólo podrá ser colectiva, pero sobre la responsabilidad de cada hombre.

Ciencia inexacta

El celtismo presume de aquella permanencia de 2013, cuando las estadísticas sólo concedían un 4 por ciento de posibilidades de salvación a los de Abel Resino a falta de dos jornadas. La inteligencia artificial se ha desperezado desde entonces. El superordenador de DAZN, anteayer, concedía al Celta un 0 por ciento de posibilidades de condena. El superordenador entiende de combinaciones y permutaciones; de antecedentes y kilometrajes. ¿Qué entiende un superordenador de ese miedo que se instala en el alma cuando ves peligrar lo que ya creías poseer? El Celta es capaz de quebrar la invulnerabilidad del cero y de convertir las matemáticas en ciencias inexactas. Así de extraordinario es este club. Por eso duele tanto. Por eso se ama tanto.

Falta de oficio

Seguramente la plantilla no es tan mala como pueda parecer ahora mismo, que sus carencias opacan sus cualidades. Falta potencia física en la medular, creatividad en el uno contra uno, instinto ante la portería. No tiene un solo centrocampista capaz de realizar un cambio de juego que inutilice las presiones basculadas, como la del Athletic. Pesa, sobre todo, la falta de oficio; esa sabiduría o lectura del juego que permite exprimir los buenos momentos y paliar los malos. El Celta dejó escapar el empate contra el Valencia como agua que se escurre entre los dedos sobre la arena del desierto. Y ayer desaprovechó el buen inicio de la segunda mitad. La ingenuidad se palpa especialmente en los últimos minutos. No se necesita a Bordalás en el banquillo contrario para que el rival de turno clausure el encuentro. El Celta malinterpreta las situaciones. Regala faltas y se deja hacerlas. Nunca maneja el reloj. La ansiedad, en vez de hacerlo febril, lo paraliza. Carvalhal y los suyos son conejos en medio de la carretera, deslumbrados por las luces del coche que se dispone a atropellarlos.