“Si renuevo estaré feliz como un perro con dos colas”

–¿Cómo está el equipo tras la derrota ante el Valencia?

–Un poco fastidiado, pero tranquilos porque sabemos de la capacidad que tenemos, de lo bien que este grupo ha congeniado en los últimos meses. Así que estamos tranquilos y con mucha fe en pensar que el próximo partido será mejor.

­–¿Les preocupa la situación del Celta, teniendo en cuenta que los equipos de abajo aprietan?

–No porque creo que siempre hemos dependido de nosotros y eso también habla muy bien del equipo. Sabemos que hemos entrado en una dinámica muy mala, de la que es difícil salir, pero confiamos en nuestras capacidades y vamos a poder salir adelante.

–¿Se arrepienten de no haber tratado de asegurar un punto ante el Valencia tras el gol de Seferovic?

–No estamos arrepentidos, pero sí que quedamos un poco tristes porque no se dio el resultado que queríamos. No se trata del punto sino de los tres que estaban en juego. Pero hay que pasar página porque así es el fútbol, que te da revanchas en menos de una semana. Por eso hay que estar positivos siempre.

–Pero como el equipo no cambie de dinámica, va camino de dejar los deberes para el último partido de Liga. Eso sería peligroso.

–No sería peligroso si no que empezarían a jugar otros factores que nada tienen que ver con el fútbol. Lo único que tenemos que hacer es estar enfocados en el trabajo y empezar a sumar.

–Esa situación de dejar la salvación para el último partido se vivió hace un par de años ante el Espanyol. Usted acababa de firmar por el Celta. ¿Cómo lo vivió?

–Vi el partido por televisión y casi me da un paro [cardiaco]. Fue un partido complicado que va más allá del fútbol, en el que intervienen muchísimas cosas. Aquel partido, además, se jugó sin público, por la pandemia, y la presión de no defraudar a la gente es aún mayor. El núcleo de jugadores de aquella temporada sigue y creo que podemos revertir la situación en cualquier momento. Es difícil, pero lo podemos hacer.

–Carvalhal hablaba antes de enfrentarse al Valencia que le preocupaba la falta de concentración del equipo en el inicio de los partidos. Volvieron a repetir un mal arranque y el rival se aprovechó.

–Es cierto que sufrimos goles tempraneros, por así decirlo, pero es verdad que tenemos enfrente a once jugadores que también juegan. No podemos atribuir solamente estos brotes de desconcentración al hecho de que pasen cosas que de repente el rival hace bien. Hay muchas cosas que mejorar, pero no nos enfocamos en lo que hace el rival si no en lo que hacemos nosotros. De repente, no es un déficit de atención sino un problema de fallos mínimos que antes no nos pasaban tanta factura.

–Cuando Carvalhal llegó a Vigo blindó la defensa para acabar con la sangría de goles que sufrían. ¿Habría que plantear algo así para salir de esta difícil situación?

–Ha sido siempre la primera consigna: a partir del cero atrás, empezar a construir el partido, pero en las últimas jornadas nos ha podido la intención de querer ir hacia adelante, de querer hacer gol, de querer ganar el partido. Y eso hace que descuides un poco más la defensa. Pero es parte del trabajo, de lo que va pasando en el partido también. Lo único que tenemos que hacer es estar concentrados, no se si volver a lo que hacíamos antes porque hay muchas cosas que se siguen haciendo. Antes no nos hacían tantos goles, tampoco llegaban tanto al área y había intervenciones individuales que resaltaban.

–La victoria ante el Elche parecía definitiva para cerrar la permanencia en Primera. ¿Se relajó el equipo a partir de ahí?, ¿tienen la sensación de que la temporada se les está haciendo larga?

–No, no nos relajamos. Al final le ganas al Elche y después te toca un Villarreal que ha llegado lejos en la Conference League, que tiene un gran plantel. Pero nunca hemos querido relajarnos y nunca pensamos tras ganar al Elche que ya teníamos asegurada la permanencia.

–¿Calcularon cuántos puntos necesitarán para evitar problemas en la clasificación?

–Lo más importante es que dependemos de nosotros. Y lo de los puntos es un tema que no se habla porque confiamos en nosotros, que vamos a poder revertir una situación que es complicada pero sabemos que podemos hacerlo.

–Ante resultados adversos como los de las tres últimas jornadas, ¿vuelven las dudas, la intranquilidad, juegan más agarrotados?

–Creo que sí y la experiencia es la que te va a hacer ganar partidos. El hecho de estar en esta situación implica estar sereno, tranquilo, que no te gane la impaciencia de querer llevarte un resultado cuando en verdad no digo que no lo necesites, pero no es un tema de vida o muerte. Creo que hay que trabajar un poco más el partido y ser conscientes de que lo podemos sacar adelante.

–Los malos resultados han coincidido con problemas físicos de gente importante como Aspas o Gabri Veiga. ¿Cómo ve a esos compañeros para estas últimas citas?

–Se habla mucho de eso pero somos once jugadores, aunque sepamos que Iago es muy importante para la plantilla, que sí lo necesitamos, pero hay momentos en los que a todos los jugadores les pasa factura la temporada, pues ha jugado prácticamente todos los partidos. Y Gabri es un jugador que también revolucionó un poco el equipo, la dinámica de cómo se jugaba, y el equipo también se acostumbró un poco a eso. Y sacar esos hábitos es complicado. Es un jugador con mucho potencial, pero es normal que baje el rendimiento después de una temporada tan larga para un chico que recién empieza a jugar seguido en Primera División. Eso también pasa factura, pero fuera tenemos grandes jugadores como Óscar [Rodríguez], como Gonçalo [Paciencia], como Seferovic incluso el mismo Jorgen [Strand Larsen]. Entonces, estamos tranquilos porque sabemos la capacidad que tenemos y si están ellos o no somos una plantilla y estamos todos a la expectativa para poder jugar y poder ayudar al equipo.

–Ha recuperado el protagonismo en el equipo como defensa central. ¿Cómo se siente en esa posición?

–Es una posición que no desconozco. Me gustaría jugar un poquito más adelante pero, como dije siempre:_estoy aquí para ayudar al equipo. Si no estuviese en mi mejor momento incluso hablaría con el técnico y le diría: mira, no es mi momento, hay jugadores que lo están haciendo mejor que yo. No es habitual hacer esto en este mundo del fútbol, pero creo que en estos momentos tiene que jugar el que mejor esté. No es un tema de quién es el titular, sino de poder ayudar al equipo, de poder mejorar como club también.

–El seleccionador de Perú incluso le augura un prometedor futuro como defensa central. ¿Con palabras así no le entran dudas de si enfocarse más en esa función y no en la de mediocentro?

–No, cuando juego de mediocentro me concentro en ello y cambio de chip, por así decirlo. Y cuando estoy jugando de central también trato de enfocarme toda esa semana como tal para poder estar en la línea de todos mis compañeros y poder ayudar al equipo. Al final, ese es mi objetivo. Cuando llegué al Celta se quería formar un proyecto y hoy por hoy se ve incluso un poquito más y eso me deja muy tranquilo, me siento muy feliz. Incluso sin haber jugado mucho creo que en la parte futbolística no aportaba mucho y ahora sí, pero creo que la parte humana para mí es lo más importante.

–Después de recuperar la titularidad, vuelve a perderse un partido por sanción.

–Al final es una pena, pero pasa. La primera temporada también me perdí varios partidos por acumulación de tarjetas, pero es parte del fútbol y ojalá pase rápido.

­–Parece que no lo lleva muy bien con los árbitros, que no entienden su forma de afrontar las jugadas y le castigan en exceso.

–Siempre me he llevado bien con los árbitros porque me considero un tipo respetuoso. Es parte de la lectura del partido. Siempre he dicho que el trabajo del árbitro es muy complicado al manejar situaciones que de repente se te pueden ir de las manos por no conocer la forma de ser o la actitud de un jugador. Al final, ellos están haciendo su trabajo y los respeto mucho.

–Pero en algunos casos tratan de forma diferente a un jugador de un equipo grande que al resto.

–Al final queda a interpretación del árbitro, del hincha, del que ve el partido. Pero, como digo, es un trabajo muy difícil en el que los árbitros también pueden tener un buen o un mal día y eso se entiende.

–Mañana les espera el Athletic Club, que viene de encajar una goleada ante el Villarreal pero al que el Celta ha ganado en sus dos últimas visitas a San Mamés.

–Al día siguiente de la derrota ante el Valencia sabíamos que teníamos que poner los ojos en Bilbao. Aunque hubiese sido muy dura esa derrota teníamos que pasar página porque nos quedan cuatro partidos muy importantes. Ellos también vienen con una derrota dura pero siguen siendo el Athletic de Bilbao, que juegan en un campo maravilloso y tienen una gente muy linda que los apoya siempre. Así que es complicado jugar contra ellos. Creo que va a ser un lindo partido y un poco difícil para poder sacar puntos, pero viajamos con la confianza de que lo vamos a hacer.

–Se acaba la temporada y no ha renovado su contrato, que finaliza en junio de 2024. ¿Cuáles son sus planes?

–Mi plan es que tengo contrato con el Celta por un año más, pero no depende de mí sino de lo que quiera el club. Siempre he dicho que me siento muy a gusto aquí y que me siento muy tranquilo, no solo en el tema futbolístico sino también en el tema familiar. Tengo toda la disposición de poder conversar sobre la renovación, pero no solo depende de mí sino del club. Mientras tanto, a seguir trabajando y tratando de dar lo mejor para que sobre todo al club le vaya bien.

–¿No tiene la sensación de haber acabado su ciclo en Vigo?

–No porque siento que puedo dar más. Pero eso no va a depender solamente de mí sino de las pretensiones que tenga el club. Estoy muy agradecido porque me abrió las puertas cuando muy pocos lo hubiesen hecho. Soy consciente de lo que está pasando en el club, pero me gustaría estar en el año del centenario, poder jugar con una nueva grada en Balaídos con más gente… A ver lo que deciden.

–Recibió elogios del presidente. No se si eso es una buena señal.

–Desde el día que llegué se planteó esto como un proyecto, que creo que está empezando a notarse en este último año y por eso estoy contento, tranquilo. Creo que las palabras del presidente alegran mucho y le estoy muy agradecido. Como persona y como jugador es lo que doy día a día y eso es lo que me preocupa.

–Ha jugado en Países Bajos, ahora en España. ¿Le gustaría conocer otro país?

–No, para eso están las vacaciones (risas). Pero como digo: al final es una decisión de la directiva y la voy a aceptar sea cual sea porque estoy muy agradecido con el club. Y si renuevo estaré feliz como un perro con dos colas. Y si no es así se cerraría una etapa muy linda, con muchas cosas por destacar y muchas cosas aprendidas, pero no estoy pensando en eso, tengo un año más y lo que me queda es disfrutar al máximo y ayudar al club, que es lo que más me importa.

–Pero si no renueva, afrontará un año extraño, en el que a partir de enero tendrá la oportunidad de negociar con otros clubes.

–Igual no tiene que pasar lo mismo conmigo. Si el club deja en claro qué es lo que quiere para ti, si te tiene en cuenta o no. En ese caso, desde mi perspectiva, lo mejor sería dar un paso al lado, ayudar monetariamente al club en lo que se pueda y tratar de salir bien, tranquilo, porque si bien es cierto que estoy muy cómodo en la ciudad no es mi país natal y no sentiría que estuviese contribuyendo al equipo, ni al club ni a su gente. Entonces creo que lo más recíproco que yo podría hacer es retribuirle al club lo que me pudo dar en su momento.

–Hace seis años estaba celebrando un título con Feyenoord y ahora se encuentra peleando por la permanencia.

–Sí, son momentos que pasan en la carrera. Gané cinco títulos con Feyenoord, disputé Europa League y Champions… Pero hay un sentimiento con el Celta que no lo trabajé tanto con el Feyenoord y eso también pesa mucho.

–¿Se han cumplido las expectativas que traía al llegar al Celta?

–No porque quisiera haber llegado a lo más alto, tratar de devolverle esa ilusión al aficionado de poder vivir noches mágicas como las de los torneos europeos, pero creo que el club va por buen camino, si bien es cierto que esta temporada no ha sido la mejor.

–Dejó de ser “el pulpo” y después de triunfar en su primer año tuvo un papel secundario y ahora ha vuelto a la primera línea. ¿Cómo se llevan esos cambios?

–Así es el fútbol, da muchas vueltas. Un día puedes ser el mejor y otro día no estás en tu mejor momento, pero siempre tratando de contribuir al equipo, tanto dentro como fuera. De hecho, no es fácil pero con los años lo he aprendido y no interesa cual sea mi resultado personal sino el resultado colectivo, el del equipo, y eso es lo más importante para mí.

–Y parece ser que eso es lo que valora el presidente de usted.

–Sí. Al firmar por el Celta no me comprometí conmigo, con que yo iba a jugar las 38 fechas del campeonato, sino con el equipo, con lo que promueve el club, con lo que también quiere la hinchada. Y creo que si la gente expresa eso de mí es porque he tratado de cumplirlo, de hacer lo mejor posible para lograrlo y eso me llena muchísimo más que lo deportivo. Sé que no va de la mano pero me hubiese encantado jugar un poco más, poder darle un poco más al equipo en lo deportivo, pero bueno así es el fútbol y unas veces estás arriba y otras abajo;_ y ahora me toca en otra posición en la que poder ayudar al equipo muchísimo más que si de repente lo hubiese hecho de mediocentro.

–¿Cuando regresa a Perú le preguntan por su futuro deportivo? ¿Le gustaría jugar en su país?

–Soy hincha de Alianza de Lima. Un sueño que yo tengo es jugar en Alianza de Lima porque nunca debuté en la Primera División de Perú y para mí sería un sueño poder jugar allá y si fuese en Alianza, muchísimo mejor.