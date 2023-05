Carlos Carvalhal ha dedicado buena parte de la semana a reflexionar con el plantel sobre la difícil situación del Celta en busca de una solución a la crisis de resultados que atraviesa el equipo desde el último parón de selecciones. Tras tres tentativas fallidas de sellar la permanencia, el técnico ha trasladado a sus jugadores la importancia de “no entrar en pánico” y les ha pedido “coraje desde el primer minuto” para conseguir sin el concurso de Iago Aspas una victoria en San Mamés que conjuraría de una vez por todas el fantasma del descenso.

El entrenador celeste ha descartado, sin embargo, que su equipo salga a empatar el encuentro. “Si vas a empatar la probabilidad de perder es muy grande. Si voy a jugar a empatar, difícilmente voy a ganar. Yo no entiendo el fútbol así. El equipo tiene que ser consciente, tiene que cambiar su mentalidad para ser más regular”, ha subrayado Carvalhal. "Nunca ha disputado un partido para empatarlo. Nunca en mi vida. Pasar la vergüenza de meter a diez jugadores por detrás del balón y sufrir 15 córners para acabar perdiendo por 1-0 no es mi estilo”, ha asegurado.

El preparador luso ha reconocido que no esperaba que la situación se complicase de este modo, pero ha recordado que el Celta estaba en bastante peor situación cuando asumió las riendas del banquillo y ha pedido valentía para afrontar la situación con responsabilidad. “Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera pasar esto, pero es la realidad y tenemos que afrontarla”, ha reflexionado. “Cuando llegue, el problema era mayor. Ahora tenemos un problema que tiene que ser resuelto, pero no hay pánico, hay responsabilidad”, ha precisado.

Carlos Carvalhal se ha referido a la ausencia de Iago Aspas, ausente por primera vez esta temporada por causa de una lumbalgia que le ha impedido rendir a su nivel habitual y que pone también en peligro su participación en el partido contra el Girona. “Cuando falta un jugador diferencial como Iago es una baja muy importante, pero una confianza muy grande en todos mis jugadores. Vamos con la ilusión de conseguir los puntos” ha señalado el técnico. “Tenemos que enfocarnos en los jugadores disponibles y darles confianza porque tiene capacidad para buscar los puntos. Sabemos los difícil y motivador que es jugar en San Mamés. Tienen un buen equipo, un buen entrenador y una afición que aprieta”, ha observado.

El preparador céltico ha reconocido la necesidad de que el equipo crezca en el partido desde la seguridad, evitando los errores de concentración que le han costado goles en el arranque de los últimos partidos. “Desde el primer minuto tenemos que entrar en el partido con todo, sin ansiedad, y transformar esa ansiedad en algo positivo jugando al máximo de nuestras capacidades. Este ha sido el mensaje durante la semana”, ha explicado. “Cuando estamos bien hay muchos elogios y cuando se pierde todo está mal. El fútbol es así. Es fácil analizar un partido que ya se ha jugado, pero es más difícil tomar decisiones antes o durante. Lo más importante es el equilibrio. Hablar menos y trabajar más”, ha detallado.

Carvalhal no ha desvelado si retomará mañana la defensa de tres centrales. “No lo voy a decir. Lo único que puedo decir es que el rival tiene influencia en la elección y el Athletic tiene jugadores de banda fuertes en el uno contra uno. Colocar una línea de cinco no implica que el planteamiento sea defensivo”, ha recordado. Lo promordial, en su opinión, es la concentración y el coraje a la hora de plantear el encuentro. “Un equipo enfocado y con coraje no sufre goles en los primeros minutos, sino que busca su suerte. La suerte forma parte del partido pero hay que buscarla”, ha relatado.

El entrenador celeste tampoco ha desvelado si va a jugar en San Mamés con uno o dos delanteros. “Contra el Villarreal, Larsen y Seferovic jugaron juntos y lo hicieron bien, el equipo tuvo una buena producción ofensiva, pero esto no quiere decir que vayan a jugar los dos”, ha indicado.