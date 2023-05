Unai Núñez regresa al pasado

El Celta afronta este sábado un importante compromiso en San Mamés para intentar certificar la permanencia en la máxima categoría por duodécima temporada consecutiva. Con los célticos viajará Unai Núñez Gestoso (Sestao, 1997), para quien es una cita muy especial porque jugará por primera vez en la ‘catedral’ con una camiseta diferente a la rojiblanca. Allí también se estrenó como goleador en Primera División. Fue el 31 de marzo de 2018 en un partido ante su actual equipo, que acabó llevándose un punto de Bilbao tras un tanto de Brais Méndez en los minutos de descuento.

Unai Núñez regresa a su pasado convertido en titular del Celta, con el que ha jugado los minutos que no le concedían en el conjunto vasco. Por eso decidió aceptar el verano pasado la oferta del equipo vigués de incorporarse a su plantilla en calidad de cedido por una temporada y otra más, aunque con una cláusula obligatoria de formalizar un traspaso por ocho millones de euros. El sestaoarra solamente se ha perdido dos partidos de LaLiga y acumula tantas actuaciones con la celeste como en la temporada de su debut en la élite formando pareja con Laporte. Entonces, ambos se convirtieron en el dúo de defensas centrales más joven de los cincuenta primeros clubes del ránking de la UEFA. Ziganda, con el que había coincidido en el filial rojiblanco, era su gran valedor. Con los consiguientes cambios de entrenadores en el Athletic Club, el ahora céltico fue perdiendo presencia en el once titular y no volvió a alcanzar esa cifra de actuaciones.

En esa campaña de su estreno en Primera, Unai Núñez tuvo que esperar varios meses para anotar su primer gol con el conjunto bilbaíno. Fue en la visita del Celta de Unzué a San Mamés. El zaguero aprovechó un rechace para adelantarse a Jonny y superar a Sergio Álvarez con un remate cruzado con la derecha. El balón le llegó después de que un compañero estrellase el balón en el palo tras un saque de esquina.

Era la segunda de sus actuaciones contra el Celta, al que se enfrentaría tres veces más con un balance total de dos victorias, otros tantos empates y una derrota. Ese tanto a su actual equipo sería el primero de los tres que celebró como rojiblanco, de los que uno fue en una eliminatoria de la Copa del Rey.

Después de cinco años en el primer equipo bilbaíno, Unai Núñez decidió aceptar la oferta del Celta, pues no entraba en los planes de Ernesto Valverde, el actual entrenador del Athletic Club. En Vigo buscaban un sustituto para el mexicano Néstor Araújo y el de Sestao se hizo pronto con la titular como pareja de Joseph Aidoo. Ambos continuaron como fijos en el once celeste con el cambio de entrenador.

El 29 de enero pasado llegó el esperado reencuentro de Unai Núñez con el Athletic Club. Esa jornada en Balaídos, el zaguero vasco fue uno de los más destacados de su equipo, que ganó el partido con un gol de Iago Aspas.

Tres meses y medio después, Unai Núñez regresa a casa para enfrentarse al club con el que disputó más de cien partidos oficiales, incluidos tres de competiciones europeas. Esa experiencia internacional la disfrutó en su primera temporada, en la que se estrenó como goleador ante el Celta en San Mamés. En el que fuera su estadio, tendrá una nueva oportunidad para celebrar su primer gol con la camiseta celeste. Su compañero Aidoo suma tres en LaLiga y uno en la Copa del Rey. El ghanés firmó el tanto de la última victoria de los célticos. Fue ante el Elche, en Balaídos. Ese remate valió tres puntos al conjunto vigués, que se encuentra en apuros después de encadenar tres derrotas consecutivas. En San Mamés, con Unai regresando al pasado, intentará cortar esa mala racha.

Dos victorias y un empate en las últimas visitas a Bilbao

El Athletic Club, que este sábado recibirá al Celta en San Mamés (16:15 horas, DAZN), solo ha sumado un punto en las tres últimas visitas del conjunto gallego, el equipo que junto al Real Madrid peor se les ha dado a los rojiblancos en casa en este último trienio.Solo el pleno de derrotas frente al Real Madrid empeora el balance de dos partidos perdidos y un empate ante el Celta. La última victoria del Athletic fue el 3-1 del 12 de mayo de 2019 con un doblete de Raúl García y un tanto de Iñaki Williams recortados en la recta final con un penalti transformado por Iago Aspas.Después de ese encuentro se produjo un empate a uno en la temporada 2019-2020 (Raúl García, de penalti para los locales y Rafinha para los visitantes) y dos triunfos vigueses por un marcador idéntico de 0-2. Estas dos actuaciones fueron con Eduardo Coudet en el banquillo celeste.En la 2020-2021 Hugo Mallo e Iago Aspas le dieron la victoria a los celestes y en la 2021-2022 fueron Aspas y Fran Beltrán los que plasmaron el resultado en el marcador.El balance global de los Athletic-Celta de Liga disputados en Bilbao es muy favorable a los locales, que han ganado 40 de los 56 partidos entre ambos saldados además con 5 triunfos visitantes y 11 empates. La vieja ‘catedral’ se le resistió el conjunto vigués hasta 1993, con un gol de Vlado Gudelj. Hasta entonces, los célticos solo habían obtenido como premio tres empates (1954, 1971 y 1976). Aunque la página más brillante del Celta en Bilbao se escribió el 24 de marzo de 2002. Ese día, el conjunto vigués, dirigido por Víctor Fernández, ganó por 1-6 (Catanha, Vagner, Luccin, Karpin, Jesuli y Maurice). El siguiente triunfo llegó en 2006, con un tanto de Baiano.

Siete años despúes, y tras su paso por Segunda, el Celta tuvo el honor de participar en el partido inaugural del Nuevo San Mamés en la competición de Liga (3--2). De hecho, el céltico Charles anotó el primer gol oficial de la flamante ‘catedral’, donde le va mejor a los célticos que en el anterior estadio.