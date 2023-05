Dani García, jugador del Athletic Club, asumió que si finalmente no consiguen el objetivo de lograr una plaza europea para la próxima temporada será porque el equipo “no ha dado el nivel futbolístico” suficiente y no por falta de “ganas y corazón”.

“Si de cuatro partidos no ganas ninguno es normal que caigan críticas. Si no has dado el nivel en estos últimos partidos es mejor verlo y aceptarlo que poner excusas que no valen para nada”, admitió el centrocampista en la sala de prensa de Lezama.

Dani añadió que el 5-1 encajado en La Cerámica el pasado sábado fue “demasiado correctivo para lo que se vio” en el campo y también un “palo muy grande” del que quieren resarcirse en los tres próximos partidos frente a Celta, Osasuna y Elche para tratar de recuperar sus opciones de alcanzar la séptima plaza.

“Lo bueno es que estamos ahí –empatados con Osasuna y Sevilla y a un punto del Girona, séptimo–, que tenemos tres partidos y hay que aprovecharlos para sacarlos adelante. Lo malo es que no dependemos de nosotros como antes, que es un factor importante”, reflexionó.

El mediocentro consideró, por otro lado, que en los dos últimos partidos en San Mamés frente a Sevilla y Betis el Athletic “no mereció perder” y achacó esas dos derrotas por sendos 0-1 “más al acierto que a otra cosa”.

“Moralmente esas dos derrotas nos han pasado factura. En Villarreal empezamos bien, pero poco a poco el equipo se fue cayendo. De los cuatro partidos sin ganar en los dos de casa hicimos merecimientos para hacerlo”, añadió.