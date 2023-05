Carvalhal afronta su peor momento en Vigo

Carlos Carvalhal vive el momento más delicado desde que a principios de noviembre pasado relevase a Eduardo Coudet en el banquillo del Celta. El entrenador de Braga logró en unos meses sacar del fango al conjunto celeste hasta situarlo cerca de la zona noble del campeonato. Tras el parón de la competición en marzo, el equipo entró en un nuevo proceso de deterioro en su juego que ha devuelto la intranquilidad al club y a la afición cuando restan cuatro jornadas para que concluya LaLiga. ¿Qué ha pasado para que el Celta repita errores que parecían superados con el nuevo técnico?

Aspas y Veiga

Uno de los motivos de este proceso de deterioro en el juego de los célticos es la baja forma de dos de sus principales referencias: Iago Aspas y Gabri Veiga, que con sus goles impulsaron al Celta de Carvalhal. Es más, el delantero moañés y el centrocampista porriñés se convirtieron entonces en dos de las referencias más notables del campeonato. Les llovían los halagos al veterano que aspira a sumar su quinto Trofeo Zarra y a la joven promesa que llamó la atención de grandes clubes europeos. La eficacia en el remate desapareció en ambos al mismo tiempo. El 18 de marzo celebraron su último gol hasta el momento. Fue en Cornellà, en la victoria contra un Espanyol que a raíz de ese negativo resultado (1-3) entró en un proceso autodestructivo que le condena a Segunda División. Desde entonces, Aspas y Veiga han sufrido problemas físicos. Carvalhal, sin embargo, no ha buscado alternativas para darles descanso. Los futbolistas no han abandonado la titularidad pese a sus deficientes estados de forma. El entrenador no ha encontrado soluciones a su falta de gol.

Ocultar problemas

El técnico del Celta se especializó en los últimos meses en ocultar problemas físicos de sus jugadores. Carvalhal se ha instalado en discursos vacíos en las previas de los partidos, en las que suele resaltar que su equipo se encuentra “al cien por cien”. Así lo apuntó en la víspera ante el Valencia. Para Carvalhal, Aspas estaba en plenitud para afrontar el difícil compromiso. El partido desveló las dificultades físicas del moañés, que acabó pidiendo el relevo a los 55 minutos. De nada sirvió ocultar los problemas de lumbalgia que arrastra la estrella celeste, que abandonó el campo dolorido y decepcionado con su juego en un día en el que el equipo necesitaba de sus goles.

Falta de concentración

Como ocurriera en las dos jornadas anteriores, el Celta cayó también ante el Valencia en el error de falta de concentración desde el inicio del duelo. En el minuto 8, Kluivert adelantaba al Valencia en el marcador. Los célticos se veían obligados por tercera jornada consecutiva a jugar con el marcador en contra desde muy pronto. La charla de Carvalhal tras la derrota en Getafe no había surtido el efecto deseado en un equipo que seguían cometiendo los mismos errores que le habían condenado a unos paupérrimos registros: 5 puntos sumados en 8 partidos, o 5 derrotas en las 6 últimas citas. Ello le había impedido sellar definitivamente la permanencia desde que en la jornada 31ª superase al Elche por la mínima.

Errores en ambas áreas

Carvalhal había demostrado al llegar a Vigo su capacidad para resolver problemas ajenos. Logró en poco tiempo solucionar la vulnerabilidad de los célticos en defensa, donde con Coudet acumulaban una media de dos goles en contra por partido. También consiguió arreglar los desajustes en defender las jugadas a balón parado. Es más, Aidoo y Unai Núñez se convirtieron en una de las parejas de centrales más fiables de LaLiga mientras su equipo arrancaba el año 2023 como uno de los mejores del campeonato. Aspas y Veiga ganaron efectividad con la llegada del técnico portugués, que encadenó siete jornadas sin perder entre mediados de febrero y principios de abril. Esa estructura montada por Carvalhal comenzó a agrietarse desde la visita del Almería a Balaídos. Uno de los peores equipos sumaba un punto tras anotar dos goles, los mismos que hizo el Sevilla al Celta en inferioridad numérica. Ambos empates aplazaron las críticas hacia un equipo que comenzó a fallar en las dos áreas. El problema ya no era heredado, era propio de un Carvalhal que no acaba de encontrar soluciones.

Manejo de pieza

Las bajas han obligado a Carvalhal a mover piezas, pero sus decisiones ya no surten el mismo efecto positivo que cuando llegó a Vigo. La derrota ante el Valencia se fraguó por el lateral izquierdo, donde Cervi sustituyó al sancionado Galán. El argentino ya había fallado en el gol de la derrota en Mallorca. Carvalhal insistió el domingo en esta apuesta y el equipo valenciano cargó sus acciones ofensivas por el flanco más débil del Celta. Tampoco los cambios de piezas durante los partidos producen tantos réditos al Celta como antes.

Cantera en mínimos

Carvalhal recurre con frecuencia a su etapa en el Braga recordando que subió a más de una docena de futbolistas al primer equipo. Desde su llegada a Vigo, la presencia de los canteranos ha ido menguando. A su favor está la apuesta decidida por Gabri Veiga, en quien Coudet tardó en confiar. Los demás canteranos han tenido una presencia casi testimonial hasta el momento. El primero en aparecer fue Pablo Durán, que sumó 19 minutos en tres apariciones antes de Navidades. No volvió a una convocatoria. Carlos Domínguez acumula 16 minutos en una sola presencia con Carvalhal, los mismos que Hugo Sotelo. Medrado jugó 12 minutos en el Bernabéu. El más beneficiado ha sido Miguel Rodríguez, con 76 minutos en 3 partidos, aunque dejó como regalo un gol en Sevilla.