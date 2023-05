El vaso, casi medio lleno

La perniciosa dinámica del Celta, que solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos y suma cinco derrotas en los últimos seis, ha hecho saltar las alarmas. Al equipo de Carvalhal le tiemblan las piernas justo en el momento que acaricia la permanencia con un bajón de juego y resultados que amenaza ruina a menos que se le ponga remedio con urgencia. “La situación es preocupante porque el equipo se ha caído y no está funcionando, pero no hay motivos para entrar en pánico. Esto ese reversible y se arregla ganando un partido. El Celta tiene un calendario complicado, pero está en condiciones de ganar cualquiera de los cuatro partidos que le quedan. No va a ser fácil, pero la situación se va a salvar más o menos tranquilamente”, analiza Moncho Carnero, extécnico del conjunto celeste.

Moncho Carnero: “Estoy seguro de que el Celta no va a tener problema para salvarse”

Carnero sabe bien de lo que habla. Él mismo pasó por una situación parecida hace 20 años y entonces le habría gustado estar en el pellejo en que ahora se encuentra Carlos Carvalhal. “Tengo mucha confianza. Normalmente no me lo creo hasta que no está hecho, pero en este caso estoy seguro de que no va haber problema para salvarnos. El Athletic nos lo va a poner difícil, pero yo creo que el Girona es un rival asequible y el Barcelona ya llegará aquí campeón. Tengo mucha confianza”, apunta.

Con Aspas renqueante y Gabri desubicado, la prioridad, según Carnero, es volver a blindar la portería. “Debe priorizar no recibir goles, porque cuando se pone con el marcador en contra, cuando los rivales se le cierran, tiene problemas y le cuesta. Si no recibe goles, siempre está en condiciones de sumar. Ya lo hizo con Carvalhal en partidos anteriores”, observa. “El descenso es algo que no contemplo. El Celta está más que capacitado para resolver la situación en estos cuatro partidos que quedan. Estoy seguro de que va a conseguirlo”, remacha.

Iago Bouzón: “Lo peor que se puede hacer es entrar en pánico, eso solo empeoraría las cosas”

Iago Bouzón, exfutbolista y agente de jugadores, tampoco teme por el descenso de categoría, pero considera urgente una reacción, por si la cosa se enreda aún más. “Toca ser optimista porque los de abajo tampoco están para tirar cohetes, pero el Celta tiene que hacer los deberes. Probablemente lo que le ha pasado en estas semanas es que ha pensado que iba a caer de maduro en lugar de ir a por ello. Y esas cuentas de la lechera en fútbol son muy peligrosas”, razona el excéltico. “No es fácil después de pensar que estás salvado tener que activarte para ganar partidos por obligación. Es muy diferente jugar un partido para ganarlo que tener que ganarlo obligado. Y en este punto, si tuviera que jugar los partidos a vida o muerte, sería todo un problema”, establece.

Bouzón cree que hay que afrontar las dificultades con serenidad. “Lo peor que puede hacer es entrar en pánico, eso nunca va a ayudar a mejorar la situación. Hay que ser conscientes de la situación y afrontarla con realismo y sobre todo intentar atajar el problema cuanto antes, sin hacer cuentas. Muerto el perro se acabó la rabia”, subraya. A su juicio, hay más razones para el optimismo que para el pesimismo. “¿Cuántos de los equipos que están abajo se cambiarían por el Celta? Seguramente todos. Pero cuantos más partidos tarde en resolverlo más difícil y menos controlada estará la situación”, zanja.

Roberto Trashorras: “Yo entiendo que no va a bajar pero hay que exigirle que reaccione ya”

Roberto Trashorras, técnico del Polvorín lucense y comentarista futbolístico, no difiere en su análisis. “Preocupación, alarma incluso la hay porque solo ha ganado un partido, contra el Elche, de los últimos ocho, pero no creo que vaya a descender porque con un punto en cuatro jornadas podría bastarle. Hay muchos equipos por debajo y bastantes enfrentamientos directos. Sería un desastre que el Celta bajara”, comenta. No obstante, el equipo debe cambiar con urgencia su dinámica negativa. “Hace mes y medio se hablaba de Europa y ahora la gente está asustada porque ve la situación no se acaba de resolver. Yo entiendo que no va a bajar, pero hay que exigirle que reaccione. Ponerse las pilas de una vez. Son muchos partidos sin ganar con malas sensaciones. Ya no se trata solo de salvarse, sino de quitarse de en medio esa sensación de que han bajado los brazos”, argumenta.

Trashorras coincide con Bouzón y Carnero en la necesidad de blindar la portería y mejorar la concentración en el arranque de los partidos pero cree además que algunos jugadores tienen que dar un paso al frente. “Hay que blindarse atrás, pero también mejorar la eficacia arriba. Hay demasiada dependencia de Iago y Gabri arriba y los rivales saben que si los tapan tienen mucho ganado. Por eso otros jugadores tienen que dar un paso al frente”, opina.

Jacobo Montes: “El fútbol son dinámicas, yo creo que va a ser capaz de revertir la situación”

Jacobo Montes, extécnico del Celta B, y el Coruxo, ve también el vaso medio lleno “Aún hay margen. Necesitan 3 puntos, quedan 4 partidos y van a necesitar sacar adelante algún partido, pero yo creo que van a hacerlo. El Celta no atraviesa su mejor momento, pero tampoco hay que ser extremistas”, relata. Montes cree que la situación del Celta tiene que ver con las dinámicas del fútbol y como tal puede revertirse o complicarse. “Hace dos meses parecía que se iba a comer el mundo y ahora pasa un mal momento, pero yo creo que va a ser capaz de revertir la situación, recuperar el mejor momento de Aspas y Gabri Veiga y tener un poco más de esperanza porque yo creo que el miedo les va a hacer reaccionar, pero tienen que hacerlo ya. Sería muy mala señal llegar a la última jornada en problemas”.