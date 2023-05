Franco Cervi (Santa Fe, 26 de mayo de 1994), que frisa los 28 años, volverá a sumar este domingo otra titularidad consecutiva en el Celta. El argentino no disfrutaba de tanto protagonismo en el once de Carlos Carvalhal desde finales del año pasado. Ante el Valencia, Cervi se perfila como máximo candidato para sustituir al sancionado Javi Galán en el lateral izquierdo. Desde esa posición, el exfutbolista del Benfica tendrá mayores dificultades para sumar su primer gol en la presente Liga. La pasada semana se cumplió un año de su último tanto en esta competición, fue en la goleada en Balaídos ante el Alavés. Desde entonces, solo ha sumado otro tanto con la celeste, pero fue durante la presente edición de la Copa del Rey, frente al Algar. “Es una gran cuenta pendiente”, proclamaba ayer Cervi desde la sala de prensa de Afouteza.

Admite Cervi que el gol “es algo que no se me está dando bien” esta temporada, después de que en la anterior obtuviese cuatro tantos en LaLiga y dos en la Copa. “Es una gran cuenta pendiente y trato de trabajar todos los días para mejorar. Espero que se me pueda dar lo antes posible porque uno estaba acostumbrado a ello y que pase esto es complicado”, admite el argentino desde la ciudad deportiva del Celta en Mos.

A lo largo de su carrera deportiva, el argentino no se ha significado como un goleador, pero la actual sequía ya supera el año de duración. Su último tanto en Liga lo festejó el 7 de mayo de 2022 en Balaídos ante un Alavés que acabaría descendiendo a la segunda categoría. En Rosario Central, Cervi firmó siete goles en 56 partidos. Más aciertos tuvo en Benfica, con el que obtuvo 21 tantos en 172 actuaciones. Por último, en el Celta acumula siete goles en 71 actuaciones. Su balance goleador se completa con el tanto que anotó con la selección de Argentina en sus cuatro presencias con la vigente campeona del mundo.

Mañana frente al Valencia, Cervi posiblemente retrase su habitual posición de interior izquierdo para cubrir la vacante de Galán en la línea defensiva. Esa posición de lateral no le es ajena ni en el Celta ni en el Benfica. “Uno, como jugador, tiene que estar dispuesto a jugar donde le toque y tratar de hacerlo lo mejor posible. Estoy tranquilo y trabajando para el partido”, apunta el argentino antes de hablar de su experiencia en Portugal como zaguero: “En el Benfica jugué de lateral el último año y entrené muchas veces en esa posición. Si me toca de lateral o dónde sea, intentaré hacerlo lo mejor posible”, proclama.

Aparte de su particular sequía goleadora, Cervi también se muestra preocupado por la fragilidad del Celta en los primeros minutos de los partidos. De hecho, cayó en Getafe por un gol de penalti en el primer minuto de juego. Una semana antes, Nico Jackson abrió la goleada para el Villarreal en el minuto dos. “Cuando comienza el partido y pasan cosas que no esperamos cuesta un poco más. Vamos a entrar concentrados desde el primer minuto para que no pase lo de estos dos partidos, para poder hacer un gran partido los noventa minutos y llevarnos los tres puntos”, sostiene el argentino en referencia al importante duelo que les espera ante el Valencia, que lucha por evitar el descenso, con 34 puntos, cinco menos que los célticos. A estos, un triunfo mañana le dejaría casi definitivamente fuera de la pelea por la permanencia.

Ante este reto, el futbolista del Celta se muestra optimista: “Intentaremos hacer nuestra idea de juego, confiamos en eso y el apoyo de la gente será fundamental para conseguir los tres puntos. Los aficionados nos vienen acompañando toda la temporada y esperamos un gran recibimiento” en Balaídos, que acogerá el Celta-Valencia a partir de las 14:00 horas.

La ausencia de Galán permitirá a Cervi sumar la tercera titularidad consecutiva, racha de la que no disfrutaba desde finales del año pasado, con el Mundial de Catar por medio. “Uno siempre quiere estar en el once, pero el no jugar de titular también pasa durante una temporada. Hay que estar siempre trabajando e intentando ayudar al equipo, que para eso trabajo”, sostiene.

Por último, el argentino afirma desconocer un probable regreso a Argentina. Estos días se habló de un posible ofrecimiento para que jugase en Boca Juniors. “No sé nada. Estoy pensando en el partido del domingo, que es de alta importancia para nosotros. Tenemos que llevarnos los tres puntos”. Su idea, asegura el atacante céltico, es continuar en el Celta, donde le resta una temporada de contrato.

“Este es un partido de gran importancia”, admite Cervi

Cinco puntos separan al Celta y al Valencia en la clasificación de Primera División a falta de cinco jornadas para concluir el campeonato. Una victoria mañana en Balaídos de los célticos les situaría en una plácida posición, con la permanencia casi asegurada. Por eso, Franco Cervi considera el partido contra el Valencia de vital importancia al tratarse de un rival directo por la pelea por evitar el descenso de categoría.

Pese a la situación de incertidumbre del conjunto celeste, Cervi no considera que se trate del partido más importante de la temporada. “Todos los partidos son importantes. Este es un partido de gran importancia también pero iremos de la misma manera y con las mismas ganas de sacar los tres puntos, como hemos hecho siempre”, sostiene el argentino, que mañana podría completar la línea defensiva con Mallo en el lateral derecho y con Tapia y Unai como centrales.

Tras ganar al Elche en Balaídos, el Celta había dejado muy encarrilada la permanencia, pero la situación volvió a complicarse tras sumar dos derrotas, en Villarreal y en Getafe. Desde el anterior parón de LaLiga por los compromisos internacional, el Celta ha ido de más a menos. “Creo que las cosas no se estuvieron dando por algunas situaciones que hemos hablado con el equipo para mejorarlas y terminar esta temporada de la mejor manera. Hemos hecho cosas muy buenas y volveremos a ser ese equipo”, añade Franco Cervi.