El extremo Franco Cervi, futbolista del Celta, dijo este viernes desconocer el presunto interés de Boca Juniors en hacerse con sus servicios para la temporada 2023-24.

"No escuché ni sé nada de eso, estoy pensando en el partido del domingo —contra el Valencia— porque es de alta importancia para nosotros. Mi idea, obviamente, es seguir en el Celta la próxima temporada", comentó en su comparecencia ante los periodistas.

Cervi llegó al Celta en el verano de 2021 procedente del Benfica, que ingresó cerca de cuatro millones de euros por su traspaso. Desde entonces ha disputado 71 partidos oficiales con la camiseta celeste, 65 en LaLiga y 6 en la Copa del Rey.

El centrocampista no escondió la importancia del partido de este domingo contra el Valencia, un rival directo en la pelea por eludir el descenso y al que ahora mismo aventajan en cinco puntos.

"Es un partido de gran importancia, iremos con las mismas ganas de siempre de sacar los 3 puntos" indicó en rueda de prensa , quien se ofreció a Carlos Carvalhal para ocupar el puesto del sancionado Javi Galán en el lateral izquierdo. "Uno, como jugador, tiene que estar dispuesto a donde le toque y tratar de hacer lo mejor", afirmó Cervi, quien recordó que en su última temporada en el conjunto portugués ya jugó en esa posición.

Reconoció que en las últimas jornadas "las cosas" no le salieron a su equipo, pero se mostró convencido de que recuperarán su mejor versión porque a lo largo del curso han hecho "cosas muy buenas". "Intentaremos imponer nuestra idea de juego", subrayó el internacional argentino, para quien el apoyo de sus aficionados será "fundamental" para sumar los tres puntos.

A nivel personal, admitió tener "una gran cuenta pendiente" con el gol, ya que aún no ha celebrado un tanto en los 32 partidos que ha disputado del presente campeonato liguero. "Es algo que no se me está dando. Es una gran cuenta pendiente y trato de trabajar todos los días para mejorar. Espero que se me pueda dar lo antes posible porque es verdad que uno estaba acostumbrado y que pase esto es complicado", manifestó.