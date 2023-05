Joseph Aidoo ha sido designado por la afición celeste como el mejor jugador del Celta en el pasado mes de abril. El central ghanés se ha impuesto a Javi Galán y Carles Pérez en la votación del Premio Estrella Galicia en el mes de abril. Es la primera vez esta temporada que Aidoo gana el premio al mejor jugador del mes, que el pasado curso se llevó, de forma, consecutiva en enero y febrero.

El internacional celeste se mostró ayer encantado con el galardón, que premia su gran rendimiento en el último mes, con un gol decisivo frente al Elche en la única victoria conseguida en este periodo por el conjunto celeste. Tras el entrenamiento celebrado por el Celta en la ciudad deportiva, el ghanés expresó su satisfacción por el premio, que atribuyó en gran medida a la ayuda de sus compañeros. “Estoy muy contento porque es un trofeo muy importante para mí. Me da mucha confianza. Esta temporada he sido consciente de que mis compañeros me ayudan a mejorar. Estoy feliz por mi equipo y por la afición”, declaró el futbolista, que se mostró con vencido en que el Celta no va a tardar en certificar el objetivo de la permanencia. “Seguimos trabajando duro y tenemos varios partidos por delante. Con la ayuda de los aficionados, alcanzaremos nuestro objetivo”.

Hace ya tiempo que Aidoo se ha convertido en el defensor más fiable del Celta, como muestran los tres trofeos al mejor jugador del mes ganados en las últimas dos temporadas. Es el único de los zagueros que lo ha logrado.

El ghanés sucede a Carles Pérez, ganador en marzo y también nominado en abril, como vencedor del Premio Estrella. La mayoría de los galardones, no obstante, han recaído esta temporada en Gabri Veiga, el futbolista revelación de LaLiga, que lo ha conseguido en los meses de septiembre, octubre, diciembre y enero. El premio del mes de noviembre fue para Iago Aspas, el jugador del Celta que más veces lo ha ganado en estos años.