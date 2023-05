El Celta afronta el próximo domingo un partido de “máxima intensidad” ante un Valencia que comparece en Balaídos “con el cuchillo entre los dientes” en busca de un triunfo vital para sus aspiraciones de conservar la categoría. A los celestes les va menos en el envite, pero necesitan también sumar tres puntos que prácticamente les garantizarían la permanencia y evitarían que “puedan reaparecer los nervios” en el tramo final de la temporada.

Con este prisma ven el encuentro del domingo cuatro exinternacionales españoles que defendieron el escudo de ambos equipos: José Ignacio Sáez, Jorge Otero, Vicente Engonga, y Santiago Cañizares, que han relatado a FARO sus impresiones.

“El Valencia se está jugando la vida y es lo único a lo que ahora mismo se puede agarrar”

“Es un partido muy importante para los dos, pero sobre todo para el Valencia”, establece José Ignacio Sáez, autor del famoso gol de San Siro para los celestes y que alcanzó la internacionalidad con el conjunto valencianista. “El Celta lo tiene casi hecho y el Valencia está en una situación dramática y necesita mucho más los puntos”, opina. El excentrocampista prevé un Valencia agresivo, cuya mejor arma será su necesidad de sumar .“Necesita salir de ahí porque se está jugando la vida. Es lo único a lo que se puede agarrar”, argumenta. Pero la necesidad, matiza, puede ser también un arma de doble filo: “El hambre puede convertirse en ansiedad. Yo lo he vivido. A veces, por mucho que quieras, las cosas no salen, y eso también puede aprovecharlo el Celta”.

“El Valencia se va a esforzar en que el Celta no pueda correr. Le hará el partido incómodo”

Jorge Otero pronostica un partido “complicado y seguramente feo” por lo mucho que hay en juego. “El Valencia está con el agua al cuello y se la juega; el Celta no está en una situación tan dramática, pero hace un par de meses estábamos hablando de sacar la cabeza hacia arriba y, si no gana, podrían reaparecer los nervios y acabar metiéndose en un lío. Es un partido muy importante para los dos”, resume. Al contrario del Celta, el margen de error para los de Rubén Baraja es mínimo. “Para el Valencia es una de sus últimas opciones y se va a aferrar a ella con uñas y dientes. Es un equipo agresivo y le va a plantear al Celta un partido incómodo durante los 90 minutos. Seguramente va a estar replegado y el Celta tendrá que exponer. Y a todos los equipos les cuesta hacer daño a un equipo que mantiene a sus 11 jugadores por detrás del balón”, explica el nigranés. “El Valencia se va a esforzar en que el Celta no pueda correr. Será competido y complicado porque el rival llega muy herido. No sé si eso es bueno o malo, pero yo prefiero jugar contra equipos que no se estén jugando tanto”, agrega.

“El Valencia va a ir a vida o muerte. Si el Celta no iguala su intensidad, lo va a tener difícil”

Vicente Engonga, mientras, augura un partido “más complicado” para el Celta de lo que parece. “Al Valencia le quedan pocas balas para salvarse de la quema del descenso y aunque el Celta ha andado mejor esta temporada, tampoco se puede descuidar. Es el típico partido que el Valencia está claro que va a ir a vida o muerte y si el Celta no iguala su intensidad y su fútbol, lo va a tener difícil para ganar”, observa. El excentrocampista considera que el conjunto de Carvalhal necesita también una reacción. “Hace un par de meses el Celta se veía como muy tranquilo y, hasta que no son conscientes de que están al borde del precipicio, a los futbolistas les cuesta tomarse el partido como si fuese una final. Ahora le ven las orejas al lobo, pero lo tienen en su mano, más fácil que el Valencia”, relata. “A partir de ahí, si el Celta hace las cosas bien, con la calidad que tiene, se puede llevar el partido, sobre todo si Iago Aspas está entonado”.

El Celta presenta bajas importantes en defensa y el Valencia en ataque, pero Engonga no cree que esto influya en el partido: “Tal y como están las cosas no creo en influya mucho que falte un jugador. En este tipo de partidos, todo el que sale juega a la máxima intensidad”.

“El Celta ha tomado responsabilidad para entender que es su ocasión para cerrar el curso”

Santiago Cañizares ve también un duelo más igualado de lo que pueda indicar la trayectoria de ambos. “El partido es de mucha urgencia para el Valencia. Pese a que a sacado algún resultado adelante, el equipo de Baraja no acaba de convencer ni en el juego ni en la confianza y hay mucho miedo en Valencia por esta temporada. Se enfrenta a un Celta más débil que hace un par de meses, al que hizo mucho daño la derrota en casa contra el Mallorca que acabó con sus opciones europeas y mermó mucho su confianza. Desde entonces no ha hecho un partido completo bueno”, puntualiza. Pese a ello, el exguardameta internacional cree que los de Carvalhal van a reaccionar: “Creo que el Celta ha tomado responsabilidad para entender que le hace falta sumar algún punto más para estar matemáticamente salvado y hacer planes para la temporada que viene y afronta el partido como la oportunidad de cerrar el curso”. Cañizares pronostica, en todo caso, “un partido de muchos nervios, por parte del Valencia seguro y por parte del Celta, si no encuentra su sitio en el partido y su mejor versión”.

Todos coinciden en señalar a Iago Aspas como factor diferencial. Cañizares lo sintetiza: “No es el mejor momento de Aspas y el Celta necesita al mejor Iago. No ha aparecido en las últimas jornadas y el Celta lo ha notado mucho porque es un equipo al que le faltan recursos si él no aparece. Pero Iago puede despertar en cualquier momento”.