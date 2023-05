El Marsella piensa en Rubén Blanco para el curso que viene

Rubén Blanco se siente “muy cómodo” en Marsella, hasta el punto de barajar la opción de continuar en el Olympique el próximo curso si finalmente el club francés aborda esa cuestión con el Celta, que también cuenta con el guardameta. Para ello, el equipo galo tendría que conseguir clasificarse para la próxima edición de la Champions League. En ese caso, intentará cerrar la continuidad en la plantilla de les olympiens del portero de Mos, con contrato en Vigo hasta junio de 2027.

El entorno de Rubén Blanco calcula que en “una o dos semanas” podrá darse el escenario propicio para abordar la continuidad del mosense en la capital mediterránea. Ahora mismo, ambos clubes centran su atención en la competición doméstica: el OM intenta recuperar la segunda plaza en la Ligue 1 que cedió el pasado fin de semana al Lens, que le ganó por 2-1; y el Celta busca un triunfo en LaLiga que le asegure la permanencia en la máxima categoría por duodécima temporada consecutiva.

Sobre el interés del OM de prorrogar el compromiso con Rubén Blanco, su agente, Javier, ‘Piru’, Torralbo, explica: “Estamos ahí, pero hasta no saber dónde va a competir [el Olympique de Marsella]... Puede tener interés [en retener al mosense], pero el equipo se tiene que clasificar para la Champions; y a partir de ahí nos dirán. La idea era que, en función de si ellos se clasificaban para la Champions, nos sentábamos y hablábamos. Hay que esperar y dentro de un par de semanas sabremos algo más”.

La opción de que el OM negocie la continuidad de Rubén Blanco (mediante cesión o traspaso) pasa por su clasificación para la primera competición europea. Ahora mismo, les olympiens marchan terceros en la Ligue 1, a falta de cuatro jornadas, a dos puntos del Lens y seis por encima del Mónaco. El segundo puesto asegura la presencia en la Champions y el tercero daría a los marselleses la posibilidad de acceder a ese torneo por la ronda previa.

El interés del OM por el guardameta de Mos choca con el del Celta, que cuenta con el futbolista para la próxima temporada después de que Marchesín se lesionase de gravedad en enero pasado y su recuperación por la rotura del tendón de Aquiles no se completará hasta bien entrado el curso que viene. Con el argentino de baja médica, el Celta necesita a Rubén Blanco para competir con Iván Villar por la titularidad en la portería.

El jugador acumula 540 minutos de competición (en seis partidos), pero se siente cómodo en el club y en la ciudad mediterránea, a la que llegó el verano pasado tras el acuerdo de cesión con el Celta. “Él está bien en Marsella, está contento, pero como no depende de él... no sabemos” que le deparará el futuro inmediato una vez que concluya el curso, añade ‘Piru’ Torralbo.

La familia del guardameta coincide en resaltar lo “bien y contento” que se siente Rubén Blanco en Marsella. Respecto a qué equipo pertenecerá la temporada que viene, su padre responde: “De momento no puedo decir nada porque no lo sé. Algo suena por ahí, pero no puedo decir ni si ni no. Interés puede que haya, me imagino. Algo salió por ahí, pero de momento no se ha hablado nada para venir a Vigo o para quedarse en Marsella. Interés [por continuar en el Olympique] parece ser que sí, pero no puedo decir más porque Rubén pertenece al Celta hasta 2027. Si lo quieren dejar salir, supongo que bien; que no lo quieren dejar salir, pues también bien. En principio, le tocará estar aquí, seguro. En una o dos semanas seguramente sabremos, pero de momento no se habló nada ni con el Celta ni con el Olympique. No hay ningún movimiento, de momento, y Rubén es celtista; y en casa también somos celtistas”, añade el progenitor del guardameta de Mos.

Al OM le restan cuatro partidos y al Celta, cinco. Entonces, o quizás antes de concluir el curso, ambos clubes se sentarán para negociar el futuro del guardameta. Si los franceses juegan la Champions, es posible que Rubén Blanco continúe en Marsella; de lo contrario, regresará a Vigo, donde también cuentan con él.