La cantera conserva su pujanza

El protagonismo de la cantera ha sido una de las principales señas de identidad del Celta desde su último ascenso a Primera División con un equipo liderado por gente de la casa con Iago Aspas y Hugo Mallo al frente. Once años después, la gente de la casa mantiene su pujanza en la plantilla y el once y lo hace tras superar el trauma de la marcha (por muy distintos motivos) de futbolistas tan relevantes como Brais Méndez, Denis Suárez, Santi Mina o Rubén Blanco el pasado verano.

La irrupción de Gabri Veiga, la consolidación de Iván Villar en la portería y la aparición de Miguel Rodríguez como nueva perla emergente de A Madroa han permitido a los jugadores formados en A Madroa mantener su protagonismo en el equipo en una temporada que se suponía de transición.

En el último compromiso liguero contra el Getafe en el Coliséum, Carlos Carvalhal arrancó con cinco canteranos en el once: Iván Villar, Kevin, Mallo, Gabri Veiga y Iago Aspas. Entre los cinco sumaban 762 partidos en la máxima categoría: 40 Villar, 44 Veiga, 54 Kevin, 306 Mallo y 318 Aspas (16 con el Sevilla). Iván, Hugo, Gabri y Iago pueden considerarse indiscutibles y Kevin ha ganado protagonismo esta temporada de la mano del preparador luso, que le ha dado al nigranés galones en partidos importantes.

Con 35 años cumplidos, Aspas se mantiene como líder y gran referente goleador del Celta. El moañés lidera el gol en el equipo mientras pugna por convertirse en el primer jugador en ganar cinco veces el Trofeo Zarra, que aún tiene a tiro pese encadenar siete jornadas sin ver portería. Las 12 dianas que suma este curso Aspas han sido su cuota mínima con el Celta desde el ascenso.

Su mejor complemento es esta temporada Gabri Veiga, el nuevo fenómeno de LaLiga que se disputan los grandes equipos del continente. El porriñés ha irrumpido en la competición con la fuerza de un ciclón con una aportación de 9 goles, una cifra inusitada para un centrocampista, a los que agrega cuatro asistencias. La nueva perla céltica se ha perdido apenas este curso dos partidos por sanción (uno por su expulsión en Almería y otro por ciclo de 5 tarjetas) y es una pieza inamovible en el once de Carvalhal. Entre Aspas y Veiga contabilizan 21 goles, el 55 por ciento del conjunto del equipo.

Aunque de distinto perfil, el porriñés ha llenado el vacío (e incluso mejorado las prestaciones) de Denis Suárez, expulsado al Espanyol tras seis meses de ostracismo por mandato presidencial. Veiga duplica los goles anotados por el salcedense y todavía puede igualar su número de asistencias (necesita dos más) en los cinco partidos que restan por disputarse.

No ha encontrado el Celta aún recambio par Brais, aunque la aparición de Miguel Rodríguez atrapando al vuelo la oportunidad que Carvalhal lo concedió en el Sánchez Pizjuán lo convierte en una baza de distinto perfil pero de garantías para suplir en el futuro al mosense. Sus minutos son por ahora contados, pero aprovecha cada oportunidad que se le presenta para hacerse notar. Desde hace algunos meses alterna el filial con el primer equipo y su presencia en el conjunto profesional crecerá con seguridad la próxima temporada. Con contrato en vigor hasta 2024, el Celta confía en anunciar pronto su renovación.

Tras años a la sombra de Rubén y el pasado curso también a la de Matías Dituro, a Iván Villar la titularidad le llegó este curso por sorpresa debido a la grave lesión (rotura del tendón de Aquiles) de Agustín Marchesín, el portero elegido por la dirección deportiva para defender esta temporada el marco celeste. El de Aldán ha atrapado la oportunidad al vuelo, mejorando las prestaciones del guardameta argentino.

Para Hugo Mallo, que ya ha anunciado el club su intención de no renovar su contrato y no podrá por tanto batir el récord de longevidad de Manolo, no ha sido un año fácil. Cuestionado por un sector de la grada y con Mingueza pisándole los talones, el capitán celeste pidió salir al Atlético Mineiro en el pasado mercado de invierno pero se topó con la negativa del club a dejarlo salir. La lesión de Mingueza, sin embargo, le devolvió todo el protagonismo y marinense apura los que seguramente van a ser sus partidos con el Celta con sus mejores prestaciones del curso.