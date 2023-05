El Celta B sonríe de nuevo. El conjunto de Claudio Giráldez, en un partido que seguro no tendrá un sitio destacado en la memoria de los espectadores que pudieron presenciarlo, se reencontró con la victoria tras cuatro jornadas sin ganar. Y lo hizo en el momento más oportuno. Para recuperar su puesto de play off de ascenso cuando ya sólo quedan tres encuentros por disputarse.

Es cierto que el triunfo no fue brillante y que la estrechez del resultado, que no los méritos del rival, tuvo a los aficionados vigueses inquietos hasta el pitido final. Pero tocaba ganar y un gran disparo lejano de Martín Calderón permitió al filial céltico hacerse con tres importantísimos puntos para avivar aún más el sueño del play off de ascenso.

Giráldez recuperaba para esta cita todas su piezas. La ausencia de competición en Primera División daba al técnico del Celta B la oportunidad de contar con todos sus jugadores al no tener que ir ninguno con el primer equipo. Y su once inicial respondió a lo esperable con la única duda en mediocampo, donde estaba anunciado Martín Calderón pero finalmente comenzó el encuentro Víctor San Bartolomé.

El Fuenlabrada, por su parte, se presentaba en Balaídos con la necesidad de sumar para aliviar su delicada situación en la tabla. Sin embargo, los madrileños eran muy conscientes de que su prioridad pasaba antes por no perder que por intentar ganar.

Por eso, el Celta B no tuvo problemas para hacerse con el balón y con el control total del partido ante un rival replegado y buscando su ocasión en un contragolpe que no llegaba.

Eso sí, el filial céltico no estaba especialmente lúcido. Faltaban ideas, velocidad y precisión en el último envío para superar el entramado defensivo visitante.

De hecho, hasta el cuarto de hora los vigueses no fueron capaces si quiera de acercarse a la meta rival. Fue en una acción personal de Miguel Rodríguez, que fue abriéndose hueco hasta sacar un potente zurdazo demasiado alto.

Y acto seguido fue Lautaro el que se precipitó buscando también el disparo en una acción en la que Losada llegaba libre de marca y el propio Miguel esperaba ansioso un posible envio que rematar.

Pasaron otros quince minutos antes del siguiente y último acercamiento local de la primera parte. En esta ocasión el balón acabó en la red en una buena acción entre San Bartolomé y Miguel. Sin embargo, el árbitro anuló la acción y el consiguiente gol por fuera de juego de Lautaro.

El Fuenlabrada espabiló en los últimos minutos de la primera mitad, con un centro de Ibán Salvador, como siempre un incordio constante y una fuente inagotable de choques y enfrentamientos con sus rivales, que Diego remató a las manos de Ruly. Y, ya con el tiempo casi cumplido, con un buen disparo raso del propio Diego que el meta céltico desvió a córner.

En el descanso, Giráldez sustituó a San Bartolomé por Calderón y, de inicio, el Celta B parecía volver con más ritmo y fluidez. Losada, en dos ocasiones, y Hugo Álvarez lo intentaron con tiros flojos y excesivamente centrados.

Hasta que Calderón probó también fortuna con un disparo más lejano que los anteriores pero mucho más potente y ajustado al palo. El portero del Fuenlabrada nada pudo hacer para detener el lanzamiento y evitar que el 1-0 subiera al marcador.

El gol debería haber animado un partido que, hasta ese momento, despertaba más bostezos que aplausos. Y así pareció durante unos minutos en los que el Celta B pudo marcar por medio de Miguel y de Carrique.

Pero no fue así. Los minutos pasaban. La intensidad inicial del filial había descendido mientras el Fuenlabrada tampoco generaba problemas en ataque

De hecho, los locales pudieron sentenciar en una buena acción personal de Medrano que culminó con un disparo alto y en otra de Miguel tras una buena pared con Manu Garrido que Craninx despejó a córner.

No lo hicieron y en el último suspiro a punto estuvieron de pagarlo. Porque el Fuenlabrada dispuso de tres saques de esquina consecutivos, en los que hasta el propio meta rival subió a rematar, pero que finalmente se saldaron sin incidencia en el resultado.

Ficha técnica

Celta B: Ruly; Carrique, Sergio Barcia, Carlos Domínguez, Medrano; Hugo Álvarez; Hugo Sotelo (Carlos Beitia, min.67), San Bartolomé (Martín Calderón, min.46); Miguel Rodríguez (Pablo Durán, min.85), Lautaro (Manu Garrido, min.74) e Iker Losada (Clemente Montes, min.85).

Fuenlabrada: Craninx; Cubero, Sotillos, Álvaro García, Barbosa, Fer Ruiz (David Amigo, min.82), Cristóbal (Bravo, min.82), Buer, Vilán (Santi Jara, min.61), Ibán Salvador (Enzo Zidane, min.68) y Diego.

Gol: 1-0, min.57: Martín Calderón. Árbitro: Carlos Fernández Buergo (comité asturiano). Amonestó por el conjunto local a San Bartolomé, Hugo Sotelo y Manu Garrido y por el visitante a Cubero, Sotillos, Ibán Salvador, Craninx y Enzo Zidane. Incidencias: Trigésimo quinta jornada Grupo 1 Primera Federación. Abanca Balaídos. 700 espectadores.