El trabajo no había terminado

Sucedió en la sala de prensa del Staples Center, durante las finales de la NBA de 2009 entre Los Ángeles Lakers y Orlando Magic.

–Todavía estamos esperando por una sonrisa. Vais 2-0. ¿Cuál es la razón? ¿No estás contento?–, le preguntó un periodista a Kobe Bryant, de rostro adusto.

–¿Por qué razón debería estar contento?

–Vais 2-0.

–El trabajo no está terminado. ¿Está terminado? No lo creo–, zanjó Kobe

Ese “Job’s not finished” de Kobe condensa su “Mamba mentality” y se ha convertido en un mantra del deporte profesional estadounidense. Siempre lo cita algún jugador, de cualquier deporte, cuando la meta asoma en el horizonte. El último paso es muchas veces el que más cuesta. Ha faltado en el vestuario céltico esa misma advertencia. Demasiadas sonrisas y alivios. Demasiados inicios de partido destensados. El trabajo no ha terminado y por no haberlo considerado así, ahora se complica.

Gestión emocional

La aritmética no se cuestiona, pero sí se interpreta. Cualquiera hubiera firmado disponer de 39 puntos a falta de cinco jornadas cuando se produjo el relevo de entrenador. Y ahora, sin embargo, el Celta se encuentra al borde del ataque de histeria. Se está ahogando en la espuma de la ola que cabalgó y que haya ya semanas rompió contra la escollera de sus pecados. La primera tarea de Carvalhal, en los días previos al partido contra el Valencia, será la gestión emocional de esta montaña rusa que está experimentando la plantilla.

Planteamiento al traste

Carvalhal prepara los partidos desde el análisis del rival. Tal cosa no presupone juicio alguno. Todo depende de su ejecución. El técnico luso retornó a la fórmula que aplicó a su llegada ante la recaída en los problemas defensivos. Aguardaba un choque cerrado y de pie duro. Todo el trabajo previo se deshizo con un solo sonido de silbato. Carvalhal recompuso el dibujo con la entrada de Carles Pérez por Kevin pero no pudo reconfigurar la disposición mental de sus jugadores. El Celta quiso jugar a lo que el Getafe proponía y se ahogó en esa imitación.

Bajones individuales

La sensación de impotencia del equipo, incapaz de construir desde atrás y de generar peligro en largo, superado en intensidad y ocupación de espacios, obedece a problemas colectivos. Pero se origina en casos individuales. Este Celta confía su verticalidad y gol a escasas piezas. Iago Aspas atraviesa una fase mortecina. A Gabri Veiga le ha terminado por superar todo el revuelo en el que vive instalado desde hace meses. Sin ellos, el atrevimiento en el uno contra uno, la capacidad de asustar al rival y de empujarlo hacia atrás, afilando la circulación insulsa del balón, queda limitada a Carles Pérez. El rendimiento ayer del catalán insinúa que está superando la sucesión de problemas físicos y es el escaso argumento con el que alimentar el optimismo de una permanencia inmediata.

Partido de un minuto

Dirá el acta que el partido duró 99 minutos. Terminó, en realidad, en el primer minuto. Todo lo que sucedió después era totalmente previsible: las pérdidas de tiempo, las faltas leves y las graves, la desaparición de los recogepelotas, los dolores fingidos... El Celta ha sido durante la mayor parte de su historia un equipo modesto y obrero. Ha conocido muchas permanencias agónicas y descensos. Ha tenido que jugar más a destruir que a construir en muchas etapas. Puede entender cualquier planteamiento legítimo del rival. Pero el estilo de Bordalás viola cualquier límite moral. Convierte el fútbol en una tortura que se debería prohibir en la convención de los derechos humanos. Acorta la vida de los espectadores veteranos y expulsa a los jóvenes hacia la Kings League y los e-sports. Puede que su vuelta contribuya a que el Getafe salve la categoría. Pero es una noticia terrible para LaLiga.

Un cómplice necesario

Los expertos de FIFA debaten cómo promover la diversión en el juego. Pero el reglamento ya ofrece algunas herramientas para castigar el antifútbol. Bordalás existe porque otros lo hacen posible o no lo penalizan como debieran. A Cuadra Fernández hay que criticarle más el criterio que una pena máxima que también resulta muy discutible, sobre todo por la supuesta consigna que los árbitros habían recibido de evitar esta temporada los “penaltitos”. Cuadra le compró a Enes Unal la caída dramática y el VAR, ante la existencia de contacto, no pudo entrar. En ese margen de maniobra, en la zona umbría de lo que se le veta al videoarbitraje, se movió con astucia el Getafe. Y Cuadra se lo consintió. Fue un cómplice necesario. Los datos engañan: siete tarjetas en 21 faltas de los locales; tres minutos de descuento en la primera mitad y seis en la segunda. En realidad, Cuadra no amonestó por reiteración individual ni colectiva. Permitió los toques a destiempo. Y apenas mitigó con el cronómetro todas las pérdidas de tiempo. El fútbol se muere un poquito en noches así.