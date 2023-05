Un profesional como Carlos Carvalhal a buen seguro que conocía a José Bordalás. Pero, por si acaso, el técnico del Getafe le acaba de dejar su tarjeta de visita. Los madrileños sometieron a los vigueses con la receta clásica de su nuevo-viejo entrenador. Vuelve Bordalás, vuelve la mayor pesadilla céltica y vuelve la peor versión del Celta.

El partido, en verdad, pudo durar solo tres minutos. Iban 50 segundos de partido cuando Enes Unal, un delantero que es oro para un equipo que lucha por la supervivencia, se fabricó de la nada un penalti de esos que los árbitros no iban a pitar. Él mismo lo ajustó al palo, Iván Villar lo tocó pero solo pudo desviarlo a la cara interior del palo. Se acabó colando el balón y el resto del choque fue una fotocopia de un partido jugado mil veces contra Bordalás.

Los locales insistieron en la presión alta un par de minutos más, y a partir de ahí se replegaron y se dedicaron a exponer las carencias del Celta. Los de Carvalhal están firmando un racha nefasta tras el último parón de selecciones, y no parece que el estratega luso esté encontrando soluciones. Hoy propuso una defensa de cinco que deshizo a los 25 minutos, cuando Carles Pérez entró por Kevin.

Inoperancia ofensiva

Dio igual, la inoperancia ofensiva de los célticos fue la misma durante todo el partido. No hubo manera de encontrar la forma de hacer daño a un Getafe hiperintenso, que llegaba antes y más fuerte a todos los balones.

Una vez más no hubo apenas noticias de Gabri Veiga, que, casualidad o no, desde que la directiva lo dio por comprado ha estado muy por debajo de su nivel anterior. Iago Aspas, por su parte, intentó volver a ser papá y mamá, y no fue capaz, aunque lo poco que generó el equipo pasó por sus botas.

El partido, al menos, llegó vivo a los minutos finales. Aún con la expulsión de Aidoo, que libró una durísima (y, a su manera, bella) batalla con Unal, lo intentó el Celta. Pero lo cierto es que el único que tuvo ocasiones para anotar fue el Getafe, hasta cuatro claras marraron los locales.

El Celta deberá buscar, contra un Valencia que se jugará la vida, los puntos que de una vez le den la salvación. Lo hará sin el citado Aidoo y también sin Galán.