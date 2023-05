El Getafe recibe esta noche al Celta en una situación muy complicada, pues es penúltimo en la clasificación, con 31 puntos, a dos de la zona de permanencia donde los celestes se mantienen cómodamente instalados pero buscando el triunfo que les garantice definitivamente su duodécima temporada consecutiva en Primera División. “No cambiaremos nuestro estilo”, proclama Carlos Carvalhal en la víspera de visitar un Coliseum Alfonso Pérez que espera un gran ambiente para recibir a José Bordalás, que vuelve para conseguir el “milagro”, pues su leyenda en el sur de Madrid la construyó con un ascenso a la máxima categoría y una clasificación para la Europa League.

Para este compromiso de la trigesimotercera jornada de LaLiga, Carvalhal podrá contar con el once de gala, pues recupera a Carles Pérez tras superar el catalán un golpe en el talón del pie derecho. De hecho, el técnico portugués espera “una respuesta valiente” de su equipo en Getafe, después de una derrota en Villarreal que estuvo acompañada de una actuación arbitral “peor” de lo imaginado en un primer momento por el portugués.

“Es un partido con características muy especiales. Conocemos bien al Getafe y la idea de juego de su entrenador, pero nosotros no cambiamos nuestra forma de jugar, aunque nos ajustemos a una u otra situación siempre que sea necesario. Tenemos nuestra forma de defender y nuestra forma de atacar, y no vamos a ir a este partido sin la idea de hacer un gol porque queremos ganar. Al Getafe le gusta poner un tipo de música cuando no tiene el balón y cuando lo tiene tenemos que bailar con ellos”, puso como ejemplo el preparador bracarense.

Crítica a González Fuertes

Carvalhal espera un buen arbitraje en Getafe, tras su desaprobación a la actuación de González Fuertes en Villarreal: “La gente entendió que no fue un partido muy normal porque hubo un factor externo desequilibrante, en mi opinión. En este partido, merecimos más de lo que tuvimos y el contrario creo que dice lo mismo o parecido. Revisando el partido después, fue peor que la sensación que tenía después del partido. No quiero condicionar. No sé quiénes son los árbitros para mañana y no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que la gente haga su trabajo y lo haga bien. El Getafe intentará ganar, nosotros también y que sea un partido regulado por el arbitraje”.

Con 39 puntos, el Celta se mantiene a ocho puntos del descenso. Carvalhal revisa sus cuentas: “Tenemos que ser optimistas. Pensamos que vamos a puntuar. Yo he apuntado que serían necesarios 42 puntos. No sé si serán necesarios, pero apunté esos por un margen de seguridad. Estamos a tres del objetivo. Restan seis partidos y pensamos que vamos a hacer puntos para superar esa marca. Es nuestra propuesta, sea en este o en otros partidos”.

Al preparador del conjunto vigués no le preocupa el ambiente que pueda haber hoy en el Coliseum, con una afición que se ha animado mucho más con la contratación de Bordalás para salvar al Getafe del descenso. “Sabemos cómo va a rendir el adversario. Vamos a estar listos para el partido, muy concentrados y enfocados. El ambiente, para jugadores de LaLiga como nosotros, no supone mucha diferencia. Hemos estado en estadios con mucha gente y no es ninguna novedad. Dentro del partido, que es lo específico, sí tiene particularidades”, añadió Carvalhal.