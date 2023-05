Carlos Carvalhal recupera a Carles Pérez para el partido de mañana ante el Getafe (Coliseum Alfonso Pérez, 22:00 horas), por lo que el técnico del Celta podrá contar con toda la plantilla, a excepción de Marchesín, lesionado de larga duración, y de Óscar Mingueza, que el jueves reanudará los entrenamientos con el grupo.

En la rueda de prensa ofrecida esta mañana en A Madroa, Carvalhal explicó que el arbitraje de González Fuertes en Villarreal “fue peor” de lo que pensaba en un primer momento tras ver de nuevo el partido. En la cita de mañana, confía en que sus jugadores tengan “una respuesta valiente” y que sepan amoldarse a las circunstancias del juego, pero intentando imponer su propio sello ante un rival que es penúltimo en la clasificación y que necesita ganar para seguir peleando por la permanencia.

"Es un partido con características muy especiales. Conocemos bien al Getafe y la idea de juego de su entrenador, pero nosotros no cambiamos nuestra forma de jugar, aunque nos ajustemos a una u otra situación siempre que sea necesario. Tenemos nuestra forma de defender y nuestra forma de atacar, y no vamos a ir a este partido sin la idea de hacer un gol porque queremos ganar. Al Getafe le gusta poner un tipo de música cuando no tiene el balón y cuando lo tiene tenemos que bailar con ellos", explicó Carvalhal.

El texto cuestionó el horario de un partido de la trigesimotercera jornada de LaLiga que arrancará a las diez de la noche y que con las ruedas de prensa posteriores se prolongará más allá del inicio del nuevo día. "Normalmente me voy a dormir a las diez o a las once de la noche porque a las seis de la mañana estoy en pie. Un partido a esta hora no iría a verlo porque me quedaría dormido, yo necesito dormir. Espero que no me quede dormido en el banquillo", soltó el preparador céltico.

Negó que el equipo hubiese empeorado en las últimas jornadas, subrayando algunos datos del duelo ante el Villarreal: “Estaba viendo una cuestión de ese género y abrí las estadísticas del último partido: tuvimos 14 tentativas de gol contra 9 del Villarreal, remates bloqueados tenemos 6 y ellos 2… En el resumen del juego, vas a ver muchas más oportunidades de nuestra parte que del contrario, un equipo difícil, que es muy bueno y que pelea por una plaza en la Champions. En su estadio hicimos, en mi opinión, un partido muy bueno. Las circunstancias del juego fueron muy difíciles para nosotros porque en el minuto doce perdías 2-0, pero peleamos hasta el final. Estuvimos más cerca del 2-2 que el contrario del 3-1, e incluso tuvimos varias oportunidades para hacer el 2-2", insistió.

La actuación del árbitro

Habló entonces de la discutible actuación de González Fuertes, que dejó de señalar una posible falta a Tapia en el primer gol del Villarreal, señaló un discutible penalti a Óscar Rodríguez y le perdonó la expulsión a Capoue a la hora de partido. "La gente entendió que no fue un partido muy normal porque hubo un factor externo desequilibrante en mi opinión. En este partido merecimos más de lo que tuvimos y el contrario creo que dice lo mismo o un poco esto también. Mirando el partido después, fue peor que la sensación que tenía después del partido. No quiero condicionar. No sé quiénes son los árbitros para mañana, nunca pregunto quién es el árbitro y no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que la gente haga su trabajo y lo haga bien. El Getafe intentará ganar, nosotros también y que sea un partido regulado por el arbitraje".

Anunció el preparador del Celta el regreso de Carles Pérez a una convocatoria tras perderse la cita en La Cerámica por una contusión en el talón del pie derecho. Espera, además, contar pronto con Mingueza, que acumula más de dos meses de baja por una lesión muscular. "Carles Pérez va a estar convocado. Aún no está la convocatoria, tengo situaciones que ver de chicos de la cantera. Carles va a estar y Mingueza hará hoy un examen de control y al 99,9 por ciento de posibilidades va a empezar a entrenar en el primer entrenamiento tras el partido", comentó Carvalhal.

Permanencia

Para la cita de mañana, el técnico del Celta podrá disponer de los titulares desde el inicio, pues a buena parte de ellos los reservó en La Cerámica para repartir esfuerzos tras el exigente calendario (cuatro partidos en doce días). "Para este partido vamos a hacer lo mismo, vamos a escoger a aquellos que entendemos son los mejores, que están en mejores condiciones físicas para ganar un partido con características muy especiales. Conocemos bien al Getafe, conocemos bien a su entrenador, sus ideas, lo que va a inculcar como dificultad para el partido. Sabemos cómo va a rendir el adversario. Vamos a estar listos para el partido, muy concentrados y enfocados. El ambiente, para jugadores de LaLiga como nosotros, no supone mucha diferencia. Hemos estado en estadios con mucha gente y no es ninguna novedad. Dentro del partido, que es lo específico, sí tiene particularidades".

En cuanto a los puntos necesarios para conseguir la permanencia, Carvalhal había hablado de 42 puntos, pero ahora rebaja un poco esa cifra. “Tenemos que ser optimistas. Pensamos que vamos a puntuar. Yo he apuntado que serían necesarios 42 puntos. No sé si son necesarios, pero he apuntado por una margen de seguridad a los 42 puntos. Estamos a 3 del objetivo. Restan seis partidos para hacer puntos y pensamos que vamos a hacer puntos para superar esa marca. Es nuestra propuesta sea en este partido o en otros", añadió el entrenador del Celta.