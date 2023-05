“Cuando no está una, aparece otra”, había dicho Cliney y quedó predicho. No brilló la americana. Tampoco Musa salvo en el tercer cuarto. Senosiain abrió y ayudó a la clausura. Otras picotearon. Pero la gran protagonista cuando Paterna agobió fue Regina Aguilar. La base vallesana dejó estadísticas de impresión en un partido que se insinuó alegre para acabar industrial. Anotó 21 de los 67 puntos locales, con excelentes porcentajes (2/4 en tiros de 2, 4/6 en triples, 6/10 en tiros libres). Añadió siete rebotes y una asistencia. “Cuando estás trabajando durante meses, no piensas en esto sino en el cartel ese que pone ‘Bienvenidas a Liga Endesa’. Ese es el premio que necesitaba”, dice de su elección como MVP.

En temporada regular, Regina había promediado 8’5 puntos y 2’5 asistencias, más atenta a la creación que a la finalización. Se reservaba para esos momentos en que el pulso tiembla y laten las sienes. En la fase de ascenso de 2021, formando parte de la plantilla del Barcelona, había contribuido a descabalgar al Celta, liderando la remontada azulgrana (de 59-47 a 66-69 en cuatro minutos). Se lo ha compensado sobradamente. Regina ya fue decisiva en el partido de vuelta de la eliminatoria previa contra Al-Qázeres (55-51) con 14 puntos, muchos de ellos en los momentos calientes. Ayer desplegó toda su magia. Las célticas habían iniciado el último cuarto a remolque (50-46), con la marea valenciana ahogándolas. Regina retomó el mando con dos triples (50-52). Ya no volvió el cuadro local a ceder el mando. La base sumaría otro 2+1 y encestaría otros dos tiros libres. En total, 11 puntos en el último parcial para revolcar el vuelco valenciano y desatar la fiesta en Navia “Han reaccionado espectacularmente”, les agradece Regina a los aficionados y todo lo declara a pleno pulmón, jubilosa, pronunciándolo en vos alta para creérselo: “Nos hemos llevado la victoria y el año que viene seremos de Liga 1”. A Regina no le parece extraño que Paterna hubiese reaccionado, del 34-40 al 50-46. “Toda la temporada ha sido así. Juegas contra equipos muy buenos, que tienen rachas muy buenas, y tienes que aguantarlas como sea para luego tenerlas tú. Sabíamos que era un buen equipo. Sabíamos que también nosotras lo éramos. Podíamos llegar a un marcador ajustado al final”. Pero ni siquiera en esa fase angustiosa perdió Regina la sonrisa con la que obsequiaba a todas sus compañeras. Se explica: “Jugar es my hobby. Ojalá todo el mundo se pudiera dedicar al suyo. Yo tengo esa gran suerte y quiero disfrutarlo al máximo. Esa es la sonrisa que se refleja en la pista”.