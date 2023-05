A falta de 50 segundos, la entrenadora de La Cordá de Paterna, Gloria Estopa, retiró de la cancha a Iciar Germán Velasco. Las gradas ya habían iniciado la celebración del ascenso local pero giraron esos aplausos hacia ella. En ese preciso instante se estaba escribiendo la última línea de una maravillosa trayectoria de dos décadas. Y el Celta supone varios capítulos importantes de tal biografía, igual que Germán ocupa su espacio en el relato celeste.

Iciar, de 37 años, decidió hace ya meses que esta sería su última campaña. En el currículo de la valenciana figuran numerosos destinos: Lugo, Burgos, Badajoz, Santiago, Huelva, Bembibre... A su hogar valenciano regresó en 2020, ya suponiéndolo su última estación. Pero antes, desde 2017, la ala-pívot había impartido su magisterio en Vigo. Ella fue una pieza clave para transformar a un equipo que merodeaba por la zona media-baja de Liga 2 en un candidato constante al ascenso. Lo acarició, de hecho, en las fases de Valencia y Tenerife. Ayer lo contempló desde la otra trinchera, pero a la vez desde el alma compartida.

Germán peleó hasta la extenuación por que ese premio le correspondiese al Paterna, pero confiesa: “Lo del ascenso ha pasado a un segundo plano desde hace mucho tiempo. La cuestión era disfrutar con estas niñas. Hemos hecho muchísimo más y lo hemos disfrutado mucho más que todo. Ni en mis mejores sueños pensaba participar en la final”. La fase final del Paterna merece todos los elogios. “Ha sido un esfuerzo muy grande. Hemos sido ocho jugadoras en los dos partidos. Es duro, pero estas tías se han dejado la piel”.

Tras el choque hubo un reconocimiento público para Germán, igual que el sábado, antes de la semifinal, se le entregó un ramo de flores. “Para mí ha sido un placer estar aquí. Lo he dicho un montón de veces; me devolvieron la ilusión. Los quiero a todos y a cada uno de ellos”, dice de los miembros del Celta y sus aficionados. Afronta esta nueva etapa con optimismo: “A ver qué me depara la vida porque seguro que va a ser bonito”.