Cristina Cantero no tuvo que llegar al vestuario para ser bañada por sus jugadoras, que volcaron sobre ella botellines de agua. La entrenadora del Celta Zorka Recalvi arrancó su intervención con un “¡por fin!” y enumera: “Por el presidente, por Paco (Araújo), por el baloncesto vigués... Han sido once años picando mucha piedra y vivirlo en casa ha sido espectacular. Todo el partido nos han empujado”, dice de los aficionados. “Hubo malos momentos, ya que estábamos cansadas, pero era el precio que tenía jugar en casa. No lo siento como un alivio, pero por fin...”, exclama la cordobesa, céltica desde 2002 como jugadora y al frente del primer equipo desde hace ocho años.

Sobre el partido que le dio el ascenso a la máxima categoría, la entrenadora viguesa apuntó: “Empezamos bien, metiendo mucho, pero al final con la entrada de Florez el equipo rival entró en juego, no estuvimos defendiendo bien y nos hemos ido diluyendo. Las faltas de Musa nos han trastocado un poco en rotación y ahí hemos sufrido un poco, pero hemos aguantado. Cuando faltaban cuatro minutos le decía a Anne: ‘Ahora, llevas dos o tres minutos malos, pero es ahora’ y metió un triplazo. La americana ha sabido sufrir sin estar bien, haciendo el papel que tenía que hacer, y al final todas han ido sumando. Cada una en su momento, cuando toca. En esa línea ha ido el equipo durante todo el año y eso las ha hecho especiales”. Haciendo balance de la temporada, Cantero recordaba que “el inicio fue duro porque las jugadoras no llegaban, Gea se lesionó, Prats pasó por quirófano, éramos muy jóvenes y había que entrenar casi como si fuera un equipo cadete que empieza con cosas muy básicas. Pero las tías querían y cuando uno quiere, las cosa van saliendo, Las dificultades que tuvimos lo que hicieron fue unir al equipo”.