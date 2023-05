La derrota en La Cerámica deja malas sensaciones en el entrenador del Celta, Carlos Carvalhal, por la actuación del árbitro González Fuertes. El asturiano perdonó la expulsión a Capoue en el minuto 56, señaló un riguroso penalti al céltico Óscar Rodríguez y dejó sin sancionar la falta que le reclamaba Tapia en la jugada que propició el primer gol del Villarreal. No es la primera vez que González Fuertes protagoniza un mal arbitraje contra el equipo vigués, que incluye expulsiones y goles anulados muy discutibles y que incluso llevaron al club vigués a emitir un comunicado en el que denunciaba “el ínfimo nivel” mostrado por el asturiano en un partido en Getafe.

El entrenador del Celta opinó tras la derrota contra el Villarreal que su equipo mereció más y agregó que hay jugadas y decisiones del equipo arbitral que se deben analizar. “Me dicen que este equipo arbitral tiene un mal desempeño contra el Celta. Es verdad que hay situaciones en el partido que tiene mucha influencia, pero deben ser los analistas los que lo analicen y digan. El equipo ha sido bravo y competitivo, por eso estoy muy orgulloso de mis jugadores”, señaló el preparador céltico.

El técnico portugués analizó que “fue un partido muy difícil, ya que su primera llegada fue gol. Todavía no estábamos en el campo y ya íbamos dos a cero, pero el equipo ha sido capaz de reaccionar, buscar la presión alta, y tuvimos opciones para empatarlo. En la segunda parte estábamos cerca del empate, pero en una contra meten el tercero y fue un duro golpe”.

“Hicimos cambios respecto al último partido porque pensábamos que tenía que ser así, no pensando en el partido del Getafe. Los indicadores físicos y de recuperación nos señalaban que había que hacer cambios, pero al equipo lo he visto muy bien. A pesar de recibir dos goles no bajó los brazos. Creo que hubiera sido justo acabar empatados en la media parte, pero solo nos queda darle la enhorabuena al Villarreal por su eficacia”, agregó.

Por último, Carvalhal expresó que se le perdonó la segunda amarilla a Étienne Capoue. “Todo el mundo piensa que era tarjeta, pero el árbitro decidió que no. Es mi primer año en España, pero la gente del club me dice que con este equipo arbitral ha habido problemas. No hablo de situaciones de arbitraje ni voy a hablar. Tengo mi opinión, pero me quedo con ella”, finalizó.