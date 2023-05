Promesas cumplidas, leyendas orgullosas, responsabilidades inminentes y un nombre, sobre todo, en la mente de todos: Paco Araújo. El ascenso se le ha dedicado al dirigente que resucitó el baloncesto femenino vigués junto a Gómez Carballo en 1996, a quien asumió la presidencia cuando su socio y Camilo Pérez fallecieron en accidente de tráfico en 2001 y a quien sostuvo el club, en las glorias y las penurias, hasta su fallecimiento en febrero de 2016.

Lo menciona de manera inmediata Carlos Álvarez, de vicepresidente a presidente desde aquel luto. “Ahora tengo un vacío enorme, una responsabilidad tremenda y un recuerdo presente, que se llama Paco Araújo. Todo lo que hemos luchado estos años va por Paco”.

Álvarez había prometido devolver al club a la máxima categoría. “Ahora hay que luchar muchísimo. Lo que nos viene encima es muy gordo. Tenemos que hablar con empresas de Vigo que nos puedan patrocinar. Las instituciones nos tienen que apoyar un poco más. Vigo necesita un referente en la Liga Endesa”. Confía en retener el apoyo popular: “Lo de estos días no tiene parangón. El año que viene mucha más gente se hará socia. Tendremos el pabellón casi siempre lleno. Al tiempo”.

No dice nada el mandatario de cómo se reconfigurará la plantilla. “Eso le corresponde a Carlos Colinas. Si hasta ahora lo hizo de maravilla, ahí no voy a entrar”. Y el director deportivo se ilusiona cuando piensa en que le tocará construir un equipo para Liga Endesa a partir de hoy: “Suena muy bien escucharlo así. El trabajo va a ser igual. Pero con toda la alegría del mundo y acordándonos de todos los que nos han traído hasta aquí”. A Araújo lo tenía a flor de piel: “Han sido once años muy largos, con muchas cosas por el camino y con una decisión muy inteligente de alguien que estará en algún sitio y es el primero del que nos acordamos. Las ocasiones se acercaban y se iban, pero el proyecto seguía. No perdíamos el rumbo. Sabíamos que algún día la puñetera puerta caería”. Añade: “Empezaba por Paco pero también por Pilar Valero, que fue muy importante en este club... y todas las jugadoras y entrenadores ayudantes que en estos once años han hecho que el Celta siguiese adelante”.

“Ha sido clave entrar en el último cuarto volviendo a coger la delantera. Ir a remolque, con ellas bastante sueltas, hubiera sido muy complicado”, analiza Colinas. “Uno de los grandes éxitos es volver a enganchar a la gente e identificar Navia con el baloncesto femenino. Vigo es una ciudad de baloncesto femenino”.

Asistió al encuentro el seleccionador femenino, Miguel Méndez, campeón liguero y copero con el Celta. “Ha sido un fin de semana increíble, con cuatro equipos de muy alto nivel. Estoy muy contento por haber visto dos equipos muy jóvenes jugándose el ascenso, entrenados por dos mujeres que se convierten en referencias para las que quieran dirigir equipos de alto nivel. Cualquiera de los dos pudo haber ganado”.

Colinas se había referido a la decisión de Araújo en 2012 se renunciar a Liga 1 para frenar la dinámica de endeudamiento. “El paso atrás que dio Paco ha salvado el club”, sostiene Méndez. “Ha sido demasiada espera para lo que queríamos pero el Celta vuelve a estar en la élite y todos los que tenemos pasado céltico estamos muy contentos. Estoy encantado de que en mi ciudad vuelva a haber deporte de élite y además baloncesto, que es mi vida y mi pasión”.

Vida y pasión lo ha sido también de Susana García Senra, multicampeona como jugadora celeste y ayudante de Méndez; ahora, directiva de la Federación Gallega. “Menos de balón he hecho de todo”, bromea y confiesa: “Me he emocionado muchísimo. Estoy encantada de que el Celta vuelva a la Liga Femenina Endesa, que es donde le corresponde estar”.