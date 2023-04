Aunque el Celta tenga la permanencia en el bolsillo, Carlos Carvalhal quiere que su equipo mantenga la competitividad hasta la última jornada, incluso por el respeto que merece una afición incansable en el ánimo y el aliento a los jugadores. El técnico portugués apunta cambios en el once ante el Villarreal, pero considera que el equipo vigués afronta en buenas condiciones el tercero de los cuatro compromisos en doce días y que cuenta con reservas suficientes para lo que resta de campeonato. “Estamos manejando bien las cosas. Para este partido tenemos algunos cambios, para que el equipo esté más fresco. Es más psicológico que físico”, sostiene. Y una prueba, dijo, es el último partido: “Contra el Elche, en intensidad colectiva, ha sido de los mejores partidos de la temporada y no lo parece”. Y las rotaciones, señala, son positivas o negativas en función del resultado.

Lo que preocupa realmente a Carvalhal en estos momentos es que el Celta no pierda el nivel competitivo. “El trabajo todavía no está hecho. Hablé mucho con los jugadores de esto. La afición y el club se merecen que sigamos buscando sumar puntos hasta el final del campeonato”. Y apela al compromiso adquirido con el celtismo: “Lo que la afición del Celta ha hecho merece que nosotros demos el cien por cien porque han sido fantásticos e importantes en nuestro camino”, conviene Carvalhal.

En La Cerámica, los célticos se van a enfrentar a un rival instalado en la quinta plaza, que contabiliza bajas importantes, pero Setién dirige una plantilla con mucha calidad y talento. “Vamos a intentar jugar nuestro fútbol. El Villarreal tiene muchos puntos fuertes, tiene una calidad técnica altísima, jugadores que juegan bien y un patrón de juego muy marcado, de posesión. Cuando miro esas plantillas me quedo loco. Son todos muy buenos. No creo que mi colega tenga algún problema para hacer el once porque son todos muy buenos”, explicó el entrenador del Celta tras calificar de “muy difícil” el reto de hoy.

Manejar muchos registros

Carvalhal desea que su equipo maneje muchos registros y domine los diferentes escenarios que se pueden producir durante un partido. Y lo explica: “No se puede ser un equipo solo de posesión o de transición, de presionar arriba o de bloque bajo. Hay que tener una identidad pero con distintas alternativas. A nosotros nos gusta la diversidad, y lo bonito de la Liga española es que los equipos juegan muy diferente, hay una diversidad muy grande”. El técnico del Celta prefiere enfrentarse a rivales con juego abierto que los que priman la contención: “Prefiero equipos de equilibrio. Los equipos que se postran en situación defensiva son difíciles para el Celta y para todos los de LaLiga. Lo bonito del fútbol es la diversidad. Si juegas contra equipos de la misma matriz es aburrido. Nos gusta la diversidad y LaLiga tiene mucha diversidad”.

Al preparador de Braga no le preocupan Iago Aspas y Gabri Veiga, a pesar de que su rendimiento se viese mermado en las últimas jornadas. “Iago es un jugador diferencial para nosotros. Puede tener un día malo pero nunca es malo. Fue de los mejores en recorridos de alta intensidad en el último partido. Hay momentos de inspiración. Este tipo de jugadores son de inspiración como Iago. A Iago no se le pide lo mismo que a Aidoo, que tiene que tener regularidad. A Iago se le pide crear cosas. Son cosas diferentes dentro de un equipo”, sostiene. Y sobre Veiga, apunta: “Entendemos que va a mejorar y alcanzar su mejor nivel, no tengo duda. De sacarlo o no del equipo, no tengo problema. Si hay un compañero que está en mejores condiciones, juega el compañero”. añadió Carvalhal.

“Miguel tiene mucho que trabajar”

Carvalhal es claro en el análisis de sus futbolistas, no le importa reconocer carencias, como la que le observó a Carles Pérez cuando se hizo cargo del equipo. El catalán flojeaba en el trabajo de contención y ayuda, mientras que casi todo su juego lo centraba en las acciones de ataque. En esa situación, según Carvalhal, se encuentra el canterano Miguel Rodríguez, quien ayer cumplió 20 años y que se mantiene entre los convocados del primer equipo porque el entrenador portugués confía mucho en su capacidad como atacante. “Puedo decir que Miguel está en un proceso como Carles Pérez cuando nosotros llegamos aquí. Entonces, Miguel hacía lo mismo que Carles Pérez. Pasadas unas semanas, Carles se volvió un jugador fundamental para atacar y defender muy bien. Pero Miguel está en el inicio del proceso. Tiene aún mucho que trabajar, pero puede ser un jugador útil cuando el equipo tiene necesidad de atacar porque tiene mucha capacidad de llegar a portería. Confirmo que en este momento Miguel no tiene capacidad defensiva para jugar en esa posición en un partido que sea consistente. Está preparado para jugar de inicio o después cuando el equipo está más necesitado del resultado. ¿He sido claro?”, manifestó el técnico. En la rueda de prensa de ayer, el entrenador del Celta tampoco dejó escapar la ocasión para hablar de Carlos Domínguez, que solo ha participado en dos partidos. “Quería explicar la situación de Carlos, que es el sustituto de Unai, pero no ha jugado ante Elche. Hay excepciones para todo. Entendimos que no era un partido para Carlos. En una situación normal la confianza es total en Carlos y pensamos que va a jugar, pero hay situaciones y situaciones que va en la intuición del partido”, añadió Carvalhal.