El Celta buscó en el mercado de enero un delantero centro para que compitiera con el veterano Gonçalo Paciencia y con el joven Jorgen Strand Larsen. Con la llegada de Haris Seferovic, Carlos Carvalhal ha podido manejar diferentes opciones en ataque. Los tres arietes se han ido relevando en la titularidad en estos tres meses, en los que los célticos disputaron doce partidos de LaLiga. Larsen comenzó este periplo como titular. Jornadas después, el noruego tuvo que ceder el puesto a Seferovic, que ha aparecido en siete ocasiones en el once inicial, por cuatro del noruego y solamente una del portugués. Paciencia, sin embargo, viene de disfrutar de la titularidad en la última jornada del campeonato. Hasta entonces, el ex jugador del Eintracht había acumulado cuatro meses de suplencia. Ahora vuelve a entrar en el ‘baile’ de delanteros con el que Carvalhal maneja la plantilla céltica. Los tres atacantes no superan los dos goles cada uno y ese escaso balance rematador ha llevado a su entrenador a elegir en muchas ocasiones al titular en función de las características del rival o como reconocimiento por una buena actuación en la jornada anterior.

Cuando Seferovic llegó a Vigo, Larsen se había convertido en la referencia habitual del ataque del Celta, salvo algunas excepciones en las que Iago Aspas, la máxima referencia en ataque celeste, se veía acompañado de otros compañeros, como Carles Pérez o incluso Gabri Veiga. El noruego, que se había perdido los tres primeros partidos de LaLiga al firmar por el Celta a finales de agosto, aprovechó una lesión de Paciencia para hacerse con la titularidad en la punta del ataque céltico. Esa ventaja con respecto al portugués se quebró en el segundo partido que dirigió Carvalhal al Celta. En Vallecas, Paciencia disfrutaba de su tercera titularidad. La cuarta le llegaría dos jornadas después, en Elche. La quinta y última, por el momento, el miércoles pasado ante el conjunto ilicitano. Unos problemas físicos convirtieron a Paciencia en la tercera opción para Carvalhal, que le concedió a Seferovic los primeros minutos como celeste ante el Betis después de compartir apenas un par de entrenamientos con sus nuevos compañeros. El entrenador del Celta eligió la visita a Vigo del Valladolid para concederle la primera titularidad al internacional suizo. El jugador procedente del Galatasaray, al que llegó cedido por el Benfica, festejó su estreno en el once titular con su primer gol como celeste. A pesar de ese debut estelar en Balaídos, Seferovic fue suplente en la siguiente jornada. Carvalhal volvía a rotar a los delanteros, como antes había hecho incluyendo a Paciencia o incluso a Aspas con Gabri Veiga y con Carles Pérez en el ataque. El entrenador del Celta, no obstante, parecía haber dado con el jugador ideal para acompañar a Iago Aspas como referencias en punta. El suizo encontraba espacios con facilidad y sus caídas a la banda izquierda abrían pasillos para la llegada de los centrocampistas. Uno de los goles ante el Almería le granjeó más oportunidades para seguir apareciendo en el once titular. Mientras tanto, Strand Larsen no aprovechaba los minutos que Carvalhal le reservaba en la recta final de los partidos. El noruego tampoco encontraba la portería rival. Esa mala racha del escandinavo la supo aprovechar un Paciencia al que su entrenador valoraba el esfuerzo por recuperar la buena forma física. El portugués intentaba ganar posiciones en la plantilla después de ceder a Larsen el puesto como segunda opción en el ataque del Celta. El gol en Sevilla después de sustituir a Tapia, a la hora de juego, devolvió al futbolista portugués el protagonismo perdido durante meses, hasta el punto de que barajase su salida del Celta en el mercado de invierno. Su segundo tanto como céltico llevó a Paciencia a disfrutar de media hora en el partido en el Santiago Bernabéu, en el que Seferovic fue titular y Larsen no jugó ni un solo minuto. Era la segunda ocasión en la que el noruego se perdía un partido de LaLiga, tras los problemas intestinales que le impidieron ir convocado a Vallecas. El miércoles pasado, Carvalhal volvió a genera un ‘baile’ de delanteros y contra pronóstico eligió a Paciencia como titular ante el Elche, el mismo rival ante el que había entrado por última vez en el once inicial del Celta. Frente a los ilicitanos, el portugués fue relevado a la hora de juego por Larsen. En esta ocasión, Seferovic se queda sin jugar. Era la primera vez sin minutos de juego para el suizo desde su debut en el Benito Villamarín. A pesar de esa suplencia, Seferovic gana a sus otros dos compañeros en número de titularidades y en minutos totales disputados con el Celta en las doce últimas jornadas del campeonato. El internacional helvético suma 586 minutos con la camiseta celeste, en los que ha sido siete veces titular y en cuatro ocasiones ha entrado al campo desde el banquillo. Larsen aparece como el segundo delantero más utilizado por el entrenador portugués desde el pasado mercado de invierno. El noruego acumula 404 minutos, con siete actuaciones como titular. El tercero en este ‘baile’ es Paciencia, que en ocho apariciones de las doce disputadas contabiliza 181 minutos de juego y una única titularidad, la del último partido frente al Elche. Ante el Villarreal, Carvalhal volverá a manejar las tres opciones para el once titular. En la primera vuelta, apostó por Aspas y Veiga en ataque. El plan no funcionó y recurrió a Larsen, que anotó el tanto del empate ante los amarillos.