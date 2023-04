Carlos Carvalhal calificó la victoria sobre el Elche como “un paso de gigante” para sellar la permanencia en LaLiga, aunque advirtió que todavía no lo tienen cerrado. “Era muy importante ganar. Como decimos en Portugal, las finales no son para jugarlas, hay que ganarlas. Y este partido era una final. Lo importante hoy no era jugar bien, era ganar el partido”, comentó.

En este sentido, subrayó que la permanencia “todavía no está cerrada”, aunque reconoció que la tienen cerca. “Hemos dado un paso de gigante pero todavía necesitamos sumar tres o cuatro puntos más, hay que seguir insistiendo. Queda trabajo por hacer”. Lamentó que su equipo no hiciera el gol “mucho antes” porque disfrutó de “varias” ocasiones para hacerlo, pero al mismo tiempo, entre risas, dijo que “cuando el sufrimiento es muy grande se valora más el triunfo”. El técnico elogió la actuación del Elche, que explica en gran medida por la ausencia de presión al estar ya virtualmente descendido. “Era un partido que el adversario, en función de no tener presión a estas alturas, juega sin estar contraído y podía salir al ataque. Mete muchos jugadores adelante y teníamos que estar muy concentrados en el equilibrio y en la transición defensiva” En ese sentido, valora que su equipo “ha tenido la humildad de volver rápidamente, en conjunto, para controlar al adversario. También en las transiciones porque era un partido que se podía abrir y partirse. Yo creo que mis jugadores lo hicieron muy bien. Pudimos haber marcado antes, hay alguna que otra situación del Elche pero yo creo que tuvimos más fluidez ofensiva, más remate, más peligro”. El entrenador luso quiso enviar un mensaje de agradecimiento a la afición por “la forma en que apoyaron al equipo del primer al último minuto. En los últimos 15 minutos fueron espectaculares y dieron un empuje muy grande para ganar este partido. A ellos les dedicamos enteramente estos tres puntos”. Además, recordó, “es miércoles por la noche, tardísimo, muchos trabajan mañana y van a dormir pocas horas. Fueron fundamentales para lograr esta victoria”. Carvalhal decidió mantener como central a Tapia, su ubicación en el Bernabéu ante la ausencia por lesión de Aidoo. Ayer, en cambio, implicó enviar a la suplencia a Unai Núñez, aunque ya aclara que no estaba descontento con el rendimiento del vasco: “Unai daba alguna señal de fatiga, no física sino mental. No es extraño eso porque está jugando todos los partidos y no estaba en el pasado acostumbrado a jugar con tanta regularidad. Entendimos que era mejor, también por aquello que hizo Tapia en el último partido, donde fue el mejor de nuestro equipo”. Se mostró feliz con la aportación de los cambios: “A determinada altura necesitábamos energía. Óscar entró muy bien, Cervi entró muy bien y Miguel, también igual que Larsen. Eso es muy importante como espíritu de equipo”. Y anuncia que podría haber cambios el domingo ante el Villarreal: “Hay algún que otro jugador que terminó muy mal el partido porque fue muy exigente”. “No hablo de los árbitros, tenemos que respetar su decisión”, concluyó al ser cuestionado por la decisión del colegiado Díaz de Mera de no señalar penalti de Clerc sobre Carles Pérez tras revisar la jugada en el VAR.