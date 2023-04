Lo del Celta C Gran Peña es un caso curioso, ya que en pocos días pasó de jugarse la clasificación para la fase de ascenso, a verse salvado solo de forma virtual. Ayer, cayó en A Coruña y finaliza en el puesto décimo, una posición que podría suponer el descenso si cayesen Ourense CF y Coruxo de la Segunda RFEF y ninguno de los gallegos lograse el ascenso desde la Tercera. En ese caso aumentarían a siete el número de equipos descendidos y el último de ellos sería el Celta C. Y eso sin contar con que los vigueses han recurrido la derrota de hace una semana ante el Alondras por alineación indebida.

El segundo filial celeste cierra el curso con malas sensaciones tras tres derrotas en las últimas cuatro jornadas que le han condenado a la décima plaza.

Entró muy bien en el partido el Gran Peña Celta C, y pronto decantó el marcador a su favor. Corría el minuto 4 de juego, cuando De la Iglesia enviaba un espectacular pase a la espalda de la defensa del Silva. Lo recogía Rivera, y este batía a Adrián Ríos en el mano a mano. A partir de entonces, el equipo que se jugaba el play-off dominó al que su salvación peligraba, un Silva que no fue capaz de empatar en la primera mitad o de, al menos, poner en apuros a Álex Vila. Los vigueses no fueron capaces de ampliar su ventaja en el marcador, por lo que se llegó al tiempo de descanso con una mínima ventaja.

Pero todo iba a cambiar en la segunda parte. Diez minutos después de la reanudación, el conjunto local empataría el encuentro en una acción de saque de banda. El encargado de establecer el 1-1 fue Fiuza, con un perfecto remate de cabeza ante el que nada pudo hacer el guardameta Álex Vila.

Pasada la hora de juego en el campo de A Grela, el Celta C iba a recibir un auténtico jarro de agua fría con el segundo tanto del Silva en apenas nueve minutos. Marcos Gómez botó una falta y Antonio López remató al segundo palo en el minuto sesenta y cinco para culminar la remontada de los locales a balón parado.

Fueron diez minutos letales en donde el cuadro entrenado por Bajcetic acusó el golpe del empate y no estuvo centrado, lo que le dio alas al equipo local que quería agotar al máximo las posibilidades que le quedan para poder seguir un año más en la categoría.

Pero la cosa no se quedó ahí. Lejos de poder reaccionar el Gran Peña, el conjunto vigués recibiría el tanto de la sentencia minutos después en un contragolpe de libro del Silva, con una galopada por la derecha que culminaba Isaac con el definitivo 3-1.

Ya no quedaba tiempo para reaccionar, y el tercer tanto de los jugadores locales hizo mucho daño. Un duro golpe para los vigueses, que hace una semana se veían capaces de meterse en la lucha por el ascenso de categoría, y ahora vieron como no lo consiguieron, salvando además la categoría por tan solo un punto, y toca pensar en la próxima temporada.

Ficha técnica

Silva: Ríos; Lema, Coba (Garda, minuto 46), Fiuza, Maquez (Manteiga, minuto 46), Lorenzo, Gómez (García, minuto 90), García, Rey (González, minuto 75), López (González, minuto 64) y Alonso.

Celta C Gran Peña: Vila; Alonso, Cantero (Sobrido, minuto 77), González, Santos, Rivera, Fernández Baltar, Penela, De la Iglesia, Fernández Arroyo y López (Rafael, minuto 66).

Goles: 0-1, minuto 4: Rivera. 1-1, minuto 56: Miguel Fiuza. 2-1, minuto 65: Antonio López. 3-1, minuto 85: Isaac.

Árbitro: Lago Barreiro. Tarjetas amarillas a los locales Lorenzo, Rey, González, Lema y González; y a los visitantes Fernández, Rivera, Santos y Sobrido.

Incidencias: Encuentro disputado en el campo de A Grela 1.