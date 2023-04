Al Celta se le ha debido pasar el enfado. Tras haber tensado la relación con el Real Madrid después de que el club blanco se llevase por las bravas al alevín Bryan Bugarín, el club volvió a sentarse en la mesa con los dirigentes blancos para compartir menú y confidencias. Estos encuentros llegaron a anularse en los meses posteriores a aquel incendio que provocó la ruptura de Carlos Mouriño con Denis Suárez y su agencia de representación, cómplice necesario para que el joven futbolista acabase en Valdebebas.

Pero esos días por lo visto ya son historia. El Celta y el Real Madrid han recuperado la “normalidad institucional” que diría cualquier comunicado al uso. Carlos Mouriño y Florentino Pérez se reunieron con sus directivos (por parte viguesa también acudieron los vicepresidentes Ricardo Barros y Pedro Posada) para comer horas antes del partido en el Bernabéu.

Lo más sorprendente de la reunión es que fuese el Celta el que le diese publicidad. No suele suceder. Durante meses se producen reuniones institucionales antes de los partidos sobre los que nadie ve una imagen ni se conoce detalle alguno. Sin embargo, en esta ocasión ha sido el club vigués, a través de sus canales oficiales, el que se ha preocupado por dar a conocer el encuentro entre ambas directivas. Como nada es casual en la vida, parece evidente que hay un interés en el equipo vigués porque sea de dominio general que las cosas con el Real Madrid ya se han calmado. Lo que ocurre es que a veces esa clase de decisiones resulta contraproducente porque la difusión de las imágenes convirtió la comida en motivo de debate de los aficionados y a buena parte de ellos no acaba de hacerles gracia que se “perdone” al Real Madrid. Nada se hubiese sabido y no habría tenido recorrido alguno si el Celta no hubiese dado publicidad al encuentro, pero la intención era otra.