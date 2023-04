Está el Celta B en ese tramo de la temporada en el que parece que sus botas pesan el doble, en el que todo cuesta más de lo habitual. Los puntos que antes caían de forma casi natural ahora hay que arrancarlos a mordiscos ante rivales conscientes de sus limitaciones, pero que saben explotar sus armas para dañar al grupo de Claudio. Y así se les ha ido complicando a los vigueses la opción de disputar el play-off de ascenso, lastrados también por la importante lista de ausencias que arrastran cada semanaya sea por lesiones o por las necesidades del primer equipo.

El colista Talavera es un ejemplo de esta corriente. Ayer arrancó un punto de Balaídos al aprovechar una jugada a balón parado justo cuando moría la primera parte y luego resistieron como buenamente pudieron las acometidas de un Celta B que alcanzó el empate gracias a un gran remate de Clemente Montes pero que se quedó corto para completar la remontada.

Todo el primer tiempo estuvo el Celta B fuera del partido. Sin noticias de Biel Rivas, el veterano portero del Talavera. Culpa del orden y el planteamiento de los manchegos, que no dudaron a la hora de ir hacia adelante en la presión para generar problemas muy serios al conjunto de Claudio en la salida de la pelota. Pocas veces fueron capaces de activar a Javi Rodríguez y a Tincho en los costados (las zonas por donde más vulnerable era el Talavera), Pablo Durán (jugando de delantero centro, donde no se siente a gusto) apenas entró en juego y en el medio del campo reinó el desorden. Todo ello fue alimentando las esperanzas del Talavera que atacaba poco y que fiaba sus posibilidades a las jugadas a balón parado que fuese capaz de generar. Ahí cargaban el aire conscientes de la debilidad de los jugadores célticos. Fue como encontraron el gol. Rebasado el minuto 45 de la primera parte lanzaron un saque de esquina mal defendido por los vigueses que Escudero acabó por enviar a al fondo de la red. Otro partido que el Celta B se veía obligado a remontar.

Claudio meneó el árbol en el descanso con la entrada del renqueante Iker Losada, el cambio en la posición de algún futbolista y la renuncia de la línea de tres centrales. Eso y un cambio de actitud a la hora de ir al robo fue cambiando el sino del partido, jugado ya en dirección a la portería de un Talavera que fue bajando poco a poco sus líneas. Adiós a la presión alta y a ir en busca de los jugadores del Celta B. Ahora se trataba de esperar pacientemente y de resistir. No es que fuese un aluvión, pero los de Claudio fueron encontrando líneas de pase y pasillos por los que avanzar que no existían. Le ayudó mucho la presencia de Iker pese a sus evidentes limitaciones y la claridad con la que ve el fútbol Damián. Mucho más inspirado que Sotelo el mediocampista empujó al equipo con determinación. La entrada de Lautaro y del chileno Montes le dio al equipo céltico una pizca más de peso en el área rival, más dolores de cabeza para los manchegos que ya tenían demasiados frentes abiertos que no llegaban a cerrar con la misma rapidez. Así, en una buena salida de Damián el balón llegó a la frontal donde Montes conectó un gran remate que dejó sin respiesta a Rivas. El empate llegó con quince minutos por delante que el Celta B jugó con un punto de entusiasmo, pero sin el reposo para haber encontrado la jugada ganadora. Se equivocó en muchas de las últimas elecciones y un cabezazo de Montes en el área pequeña, completamente solo, fue su mejor oportunidad. El Talavera, que trató de estirarse en los últimos minutos, fue capaz de enfriar el partido en el descuento para llevarse un punto de Balaídos. El Celta B ya escucha los pasos de quienes vienen en su busca a pelear la plaza de play-off en una temporada que se le está empezando a hacer larga.

Ficha técnica

Celta B: Ruly, Javi Rodríguez, Javi Domínguez (Carrique, min.70), Barcia, Iván López (San Bartolomé, min.87), Tincho (Montes, min.70), Hugo Sotelo, Martín Conde, Damián, Hugo Alvarez, Raúl Blanco (Iker Losada, min.46), Pablo Durán (Lautaro, min.60).

Talavera: Biel Rivas, Lucas, Ramos, Morante, Brau (Lozano, min.94), Lassina, Reguera (Alvaro Juan, min. 70), Zanelli (Edu Gallardo, mn.80), Escudero, Faye (Javi Bueno, min.70), Buenacasa (Riera, min.80), Alcázar.

Goles: 0-1, minuto 45, Escudero a la salida de un saque de esquina. 1-1, minuto 76, Montes desde fuera del área.

Árbitro: Conejero Sánchez (extremeño). Amonestó a Iván López y Carrique del Celta B y a Montejo, Brau y Javi Bueno por el Talavera.

Incidencias: Partido disputado en el estadio de Balaídos.