Un cadáver sin épica ni reproche

Cuando el Celta despertó, en la segunda mitad, ya había muerto. Fue el suyo un cadáver rutinario, vulgar, sin identidad, de fosa común o nicho sin inscripción. Nadie le podrá escribir canciones épicas a su bravura suicida. Tampoco grandes reproches a su cobardía. El equipo tachó la visita al Santiago Bernabéu de esa lista de tareas pendientes que uno completa sin alegría, como la colada o la depilación. Y en realidad es a ese mismo aburrimiento, más deseable que el drama, a lo que aspira en las próximas jornadas. Derruido cualquier vestigio de la candidatura europea, queda por asegurar la permanencia. Para acelerar esa tarea sí que necesitará mayor energía que la melancolía de lluvia tras los cristales que ofreció en el Bernabéu.

Inicio malgastado

El partido debía ajustarse a un guion tantas veces repetido en el Bernabéu cuando al Real Madrid le estorba la Liga: sesteo local hasta que un gol del adversario obliga a reaccionar. Fue el Celta quien estropeó su papel. Desperdició el escaso ritmo y la desubicación en la presión que los merengues le regalaron en los primeros minutos. Faltó atrevimiento y precisión. Incapaces de coser los pases más sencillos, fueron los celestes los mecidos por la nana. Los de Ancelotti esperaron su instante como fruta madura, por la inercia de su calidad.

Golpe contra el aire

Coudet construía desde lo propio, con escasas variaciones. Carvalhal, desde lo ajeno, con mayor flexibilidad. Cada estilo tiene sus pros y contras. Decide la ejecución. El entrenador luso confeccionó un complejo entramado de ayudas. Se centró en la reacción a costa de la proposición. Planteó un partido a la contra pese a que el Real Madrid, de salida, tampoco se empeñaba en dominar. En cierto modo el equipo se trastabilló en esa resistencia aplicada sin la oposición esperada, como un golpe contra el aire.

Riesgos mal medidos

El Celta alimentó al Real Madrid con errores no forzados. Las diagonales de Unai Núñez son valiosas. El equipo necesita que De la Torre se atreva en el uno contra uno. El riesgo eleva la posibilidad del fallo. Merece la pena si se adopta en el momento y lugar apropiado. Unai tiró diagonales rasas y cortas, que fueron interceptadas. De la Torre estropeó regates en su propio campo. Ambos y otros compañeros contribuyeron a acortar los ataques merengues.

La necesidad de magia

Bajo los sistemas, que intentan que el colectivo trascienda la suma de las individualidades, sigue latiendo el ser humano. Ni siquiera la irrupción de Veiga ha aliviado la dependencia de Iago Aspas; no ya en asistencias y goles, sino en la dinámica de juego. Durante años Aspas ha convertido combinaciones intrascendentes en significativas, como una piedra de afilador. Ayer se equivocó en todas sus decisiones. Le está sucediendo más. Es pronto para saber si obedece a un bajón coyuntural, legítimo, o a un declive físico que ya traslada a la lectura la escasez de oxígeno, lo que igualmente sería comprensible. Por Aspas habrá que esperar hasta un segundo después de que se haya retirado. Al club se le puede reprochar que no lo haya descargado de responsabilidad, aunque el luto por semejante coloso siempre será difícil de digerir. Antes de ese día le quedan a Aspas por escribir los últimos capítulos de su leyenda. Esta permanencia, como tantas anteriores, sigue exigiendo su magia.

Rosario a balón parado

“Antes, en cada córner, tenía que rezar dos avemarías y tres padrenuestros; ahora no siento eso”, aseguró recientemente Carvalhal. Tendrá que sacar el rosario. Ha intentado paliar con un marcaje zonal las carencias físicas de su plantilla en las acciones a balón parado. Y no le resulta suficiente. Ayer se medían el equipo que más goles anota en esa suerte contra el que más encaja. El Madrid se reservaba esa carta por si otras facetas le fallaban y le valió como sentencia. La mejor forma de tapar las miserias es no exponerse a ellas. El Celta concedió demasiadas faltas próximas y demasiados saques de esquina; algunos, de manera perfectamente evitable.

La próxima bala

Así son los biorritmos del fútbol, de metabolismo acelerado. Ninguna opinión sostiene su vigencia más allá del siguiente encuentro. La ola de tantas jornadas con Carvalhal había empezado a romper ante Almería y Sevilla; con Mallorca y Madrid agotó su espuma. La realidad suele hallarse en el intermedio entre la pesadumbre anterior y el entusiasmo reciente. Como todos los equipos de clase media o baja, el Celta necesita cabalgar una nueva ola para ofrecer su mejor versión y en lo que toca, remediar la temporada. La bala del Elche, hoy aliado celeste contra el Valencia, no se debe desperdiciar si se quiere evitar la amenaza de histeria. Y cualquier detalle cuenta, como la amonestación que Galán debió ahorrarse.