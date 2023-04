El Celta persigue una hazaña

El Celta comparece en el Santiago Bernabéu, escenario inasequible desde hace 17 años en LaLiga, en busca de un triunfo de prestigio que le resarza del bajón de juego que el equipo de Carvalhal ha experimentado en las últimas jornadas, con una última derrota en casa frente al Mallorca que ha complicado sus opciones de meterse en la pelea por acceder a la Conference League (DAZN, 21.00 horas). A la suprema calidad del adversario, vigente campeón español y europeo, y la dificultad del escenario, se suman los problemas de bajas que el equipo celeste con las lesiones de última hora de Carles Pérez y Joseph Aidoo, dos piezas claves para el técnico luso, que tampoco puede contar con Hugo Mallo, sancionado por tarjetas, ni Óscar Minguez,a que continúa lesionado.

Pérez y Aidoo se han caído a última hora de la convocatoria por sendas contusiones que no revisten demasiada importancia –se espera que ambos estén disponibles para el duelo del próximo miércoles contra el Elche–, pero que generan un severo problema, especialmente la del incombustible central ghanés, que acumulaba 55 participaciones consecutivas como titular y se pierde justamente el partido en el que la defensa va a requerir funcionar a su mejor nivel. La ausencia de Carles, en su mejor versión del curso desde hace algunas jornadas, restará al equipo desequilibrio por banda y potencial ofensivo en un duelo en el que va a resultar crucial acertar frente al marco rival. Los canteranos Fernando Medrano y Miguel Rodríguez cubren sus vacantes.

Carvalhal no ha dado pistas sobre sus planes, pero todo apunta a que el técnico celeste desplegará un once diferente al de las últimas jornadas, con cambios en casi todas las líneas. Una de las pocas cosas que puede darse por seguras es la presencia de Kevin como lateral derecho, no tanto por ser la única opción disponible como por sus buenas condiciones defensivas y su experiencia en el Bernabéu, donde ha jugado ya en cuatro ocasiones con buenas prestaciones para sujetar a Vinicius, futbolista de moda en LaLiga y hombre más desequilibrante del conjunto blanco.

En el eje de la defensa, la novedad será probablemente Renato Tapia, en quien Carvalhal confía sin reservas como central, aunque el técnico podría optar por el canterano Carlos Domínguez o incluso formar con tres centrales, lo que restaría un hombre al medio campo. Galán, mientras, es apuesta segura en el flanco izquierdo.

128% LIGA 1ª DIVISIÓN. 30ª Jornada REAL MADRID CELTA 21.00h. Año de fundación 1902 Presidente Florentino Pérez Temporadas en Primera 92 Estadio Santiago Bernabéu 105 x 68 Capacidad 81.044 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 DAZN Estadio:iSantiago Bernabéu Árbitro:iMateu Lahozi(comité valenciano) 2º 12º Nacho Solari 62 36 Valverde Kevin Vinicius puntos puntos Courtois Aspas Rudiger 31 31 20 16 Iván Villar Tapia FUERA FUERA EN CASA EN CASA Benzema Gabri Veiga 9 10 5 4 4 1 5 4 Tchouameni Ganados 1 4 5 6 Beltrán Empatados Militao Unai Seferovic Rodrygo Perdidos Modric Benzema 14 Galán GOLEADORES Vinicius 9 Cervi Lucas Vázquez Valverde 7 Asensio 7 Aspas 12 Rodrygo 5 Gabri Veiga 9 Modric 4 Entrenador Carlo Ancelotti Entrenador Carlos Carvalhal Larsen 2 Militao 4 Paciencia 2 Lucas V. 3 Seferovic Banquillo Lunin, Luis López, Carvajal, Odriozola, Militao, Vallejo, Camavinga, Kross, Ceballos, Hazard, Asensio, Mariano Banquillo Christian Joel, Coke Carrillo, Carlos Domínguez, Medrano, Luca de la Torre, Óscar Rodríguez, Swedberg, Paciencia, Larsen, Miguel Rodríguez 2 Kross 2 Óscar Rguez. 2 Rudiger 1 Carles Pérez 2 Nacho 1 Aidoo 2 Alaba 1 Miguel Rguez. 1 Álvaro 1 110% LIGA 1ª DIVISIÓN. 30ª Jornada 21.00h. DAZN Estadio:iSantiago Bernabéu R. MADRID CELTA Año de fundación 1902 Presidente Florentino Pérez Temporadas en Primera 92 Estadio Santiago Bernabéu 105 x 68 Capacidad 81.044 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 2º 12º Nacho Solari Valverde Kevin Vinicius Courtois Aspas Rudiger Iván Villar Tapia Benzema Gabri Veiga Tchouameni Beltrán Militao Unai Seferovic Rodrygo Modric Galán Cervi Lucas Vázquez Entrenador Carlo Ancelotti Entrenador Carlos Carvalhal Banquillo Lunin, Luis López, Carvajal, Odriozola, Militao, Vallejo, Camavinga, Kross, Ceballos, Hazard, Asensio, Mariano Banquillo Christian Joel, Coke Carrillo, Carlos Dguez., Medrano, Luca de la Torre, Óscar Rodríguez, Swedberg, Paciencia, Larsen, Miguel Rodríguez Árbitro:iMateu Lahozi(comité valenciano) 62 36 puntos puntos 31 31 20 16 FUERA FUERA EN CASA EN CASA 9 10 5 4 4 1 5 4 Ganados 1 4 5 6 Empatados Perdidos Benzema 14 GOLEADORES Vinicius 9 Valverde 7 Asensio 7 Aspas 12 Rodrygo 5 Gabri Veiga 9 Modric 4 Larsen 2 Militao 4 Paciencia 2 Lucas V. 3 Seferovic 2 Kross 2 Óscar Rguez. 2 Rudiger 1 Carles Pérez 2 Nacho 1 Aidoo 2 Alaba 1 Miguel Rguez. 1 Álvaro 1 LIGA 1ª DIVISIÓN. 30ª Jornada REAL MADRID CELTA 21.00h. Año de fundación 1902 Presidente Florentino Pérez Temporadas en Primera 92 Estadio Santiago Bernabéu 105 x 68 Capacidad 81.044 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 DAZN Estadio:iSantiago Bernabéu Árbitro:iMateu Lahozi(comité valenciano) 2º 12º Nacho Solari 62 36 Valverde Kevin Vinicius puntos puntos Courtois Aspas Rudiger 31 31 20 16 Iván Villar Tapia FUERA FUERA EN CASA EN CASA Benzema Gabri Veiga 9 10 5 4 4 1 5 4 Tchouameni Ganados 1 4 5 6 Beltrán Empatados Militao Unai Seferovic Rodrygo Perdidos Modric Benzema 14 Galán GOLEADORES Vinicius 9 Cervi Lucas Vázquez Valverde 7 Asensio 7 Aspas 12 Rodrygo 5 Gabri Veiga 9 Modric 4 Entrenador Carlo Ancelotti Entrenador Carlos Carvalhal Larsen 2 Militao 4 Paciencia 2 Lucas V. 3 Seferovic Banquillo Lunin, Luis López, Carvajal, Odriozola, Militao, Vallejo, Camavinga, Kross, Ceballos, Hazard, Asensio, Mariano Banquillo Christian Joel, Coke Carrillo, Carlos Domínguez, Medrano, Luca de la Torre, Óscar Rodríguez, Swedberg, Paciencia, Larsen, Miguel Rodríguez 2 Kross 2 Óscar Rguez. 2 Rudiger 1 Carles Pérez 2 Nacho 1 Aidoo 2 Alaba 1 Miguel Rguez. 1 Álvaro 1

En medio campo también se esperan novedades. Gabri Veiga y Beltrán estarán de nuevo al cargo de la sala de máquinas, mientras que Augusto Solari, centrocampista de trabajo y buena condición defensiva, reforzará a Kevin en la derecha como antídoto para Vinicius. Miguel Rodríguez, titular ante el Mallorca en ausencia de Carles, partirá presumiblemente desde el banquillo, aunque se espera que cuente con minutos. En banda izquierda, Carvalhal podría optar por repetir con Luca de la Torre o dar la alternativa a Cervi, más sacrificado y solvente en el aspecto defensivo. Aspas y Seferovic repetirán en punta.

Para el Real Madrid, el duelo frente a los celestes supone el inicio de un maratón final que el conjunto de Ancelotti afronta más pendiente de la final de Copa y de la eliminatoria europea frente al Manchester City que de LaLiga, donde la batalla está casi perdida. Pero no es el Madrid equipo que se dé por vencido y la última (y única) derrota en casa frente al Villarreal y el duelo directo que enfrenta al conjunto de Xavi con el Atlético de Madrid, hacen pensar que Ancelotti no va a bajar el pistón frente a los celestes.

Se da por seguro, en todo caso, que el técnico italiano realizará algunas rotaciones para gestionar el esfuerzo antes de abordar el segmento decisivo de la temporada con un apretadísimo calendario que le llevará disputar seis partidos en los próximos 18 días. Las bajas en defensa de Alaba y Mendy será presumiblemente cubiertas por Rudiger y Nacho Fernández, mientras que en medio campo la novedad podría ser Tchouameni. Por lo que respecta al frente ofensivo, Marco Asensio y Rodrygo se disputan un puesto junto a Benzema y Vinicius.