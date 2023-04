Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confesó que Gabri Veiga “tiene algo especial”, como el referente de su próximo rival, Iago Aspas, y es un jugador de su agrado que “lo está haciendo muy bien”.

“Tenemos mucho respeto al Celta que lo está haciendo bien, venía de buena dinámica, con organización, bien definido en el campo e individualidades como Aspas o Gabri Veiga. Es un equipo que tenemos que respetar y hacer lo mejor para ganar”, dijo en rueda de prensa el técnico madridista.

Preguntado directamente por un jugador que ha llamado la atención de los grandes como Gabri Veiga, Ancelotti le dedicó elogios. “Me gusta, es un óptimo futbolista, como Aspas. Son jugadores de calidad que tienen algo especial y lo están haciendo muy bien”.

El Real Madrid encara seis partidos en 18 días, dos de ellos decisivos como la final de la Copa del Rey y la ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City. Ancelotti volvió a lamentar que nadie piense en los futbolistas, con un calendario difícil de asumir.

“El calendario, objetivamente, no tiene sentido. Demasiado apretado y con muchos partidos. Hay que evaluar un poco la salud de los jugadores que son la parte más importante del fútbol. Cada uno piensa en los suyo, LaLiga, La Federación, la FIFA, la UEFA, piensan en lo suyo, pero los que tienen que pintar más son los jugadores. No pintan nada para ellos. No es correcto. No es una buena línea para el fútbol. Tiene que cambiar algo, son demasiados partidos”, criticó el preparador italiano.

Pese a ello, Ancelotti no da LaLiga por perdida y aseguró que van a “pelear hasta el último partido”, aunque ya ve la competición como un banco de pruebas que le permite tener enchufados a más jugadores de su plantilla por si llegan lesiones.“Estamos en buena dinámica y cada partido es bueno para confirmarla o volver atrás. El objetivo es pelear hasta el final por LaLiga. Tras el Chelsea y Cádiz el equipo está muy bien, tiene que demostrarlo hasta la final de la Copa del Rey”, dijo.

El técnico madridista defendió que a su equipo no le pasará factura que tenga menos de tres días de distancia desde la hora en la que acabará la final de Copa del Rey hasta el inicio de la ida de semifinales de la Liga de Campeones.

“No tenemos problema para recuperar bien del partido, el problema es del calendario. No nos quejamos por jugar martes o miércoles. No hay preocupación porque en tres días podemos recuperar bien, lo hemos hecho un montón de veces”, valoró.