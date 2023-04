Carlos Carvalhal comparece por primera vez en el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en “uno de los partidos más difíciles de la temporada”, que el Celta afronta con la idea de plantar cara al equipo de Ancelotti y “con una pizca de suerte” llevarse tres puntos de gran prestigio, lo que, a juicio del técnico céltico, va a requerir una gran versión de su equipo y que el rival “no tenga una noche inspirada”.

El entrenador del Celta ha explicado en la rueda de prensa previa al choque que espera “un Madrid serio”, que no ofrecerá facilidades a un Celta que intentará sorprender al coloso blanco siendo fiel a sus señas de identidad. “Nos enfrentamos a un rival muy fuerte. En una noche buena puede golear, no solo en España, sino en Europa y en el momento menos bueno puede perder puntos. Tenemos que estar a tope”, ha observado. “Si hay un uno por ciento de posibilidades de ganar, tiene que haber un cien por cien de ambición”, ha recalcado.

Carvalhal ha pedido a sus futbolistas que sean ambiciosos para buscar la victoria y, por difícil que sea el envite, creer que pueden explotar los pocos puntos débiles del Madrid para llevarse el partido. “El Madrid tiene enormes puntos positivos, individuales y colectivos y alguna que otra debilidad, como todos los equipos, que vamos a intentar explorar. Lo importante es tener ambición. Creer que podemos ganar”, ha insistido. “El Madrid tiene tan pocas debilidades que, si hablo de ellas, descubro toda nuestra estrategia. Lo importante es hacer nuestro partido. Si nos preocupamos por algún jugador, no vamos a jugar porque todos son muy buenos. Tenemos que preocuparnos del Madrid como colectivo", ha observado.“Tiene que juntarse un poco todo, una buena noche del Celta, una mala noche del Madrid y un poco de suerte”, ha concluido.

El entrenador del Celta ha confirmado las bajas de Joseph Aidoo y Carles Pérez debido a sendas contusiones en un pie. Los canteranos Fernando Medrano y Miguel Rodríguez han sido incluidos en la convocatoria para cubrir ambas vacantes, mientras que Kevin, que apunta a titular, suplirá la ausencia por sanción de Hugo Mallo. “Estoy totalmente tranquilo con Kevin. Sabemos lo que puede hacer y tenemos absoluta confianza en él. No pensamos que [las bajas de Mallo y el lesionado Mingueza] sea un problema”, ha destacado. “Vamos a Madrid a competir y sumar puntos y a intentar ser felices”, ha agregado.

La posibilidad de debutar en el Bernabéu seduce al técnico del Celta, que ha hablado con sus jugadores, especialmente con los más jóvenes, de lo que supone jugar en uno de esos campos que se consideran templos del fútbol. “Todos los jugadores, cuando tenían 7 u 8 años, sueñan con jugar en grandes estadios como el Bernabéu el Camp Nou. Marcamos nuestros sueños con memoria positiva. Es muy importante crear memoria, principalmente en partidos que tienen una marca importante. Llegar a ese momento que soñamos y no disfrutar y dar el máximo es una barbaridad”, ha comentado.

En relación al bajón de resultados de los últimos partidos, el preparador luso ha rechazado que el Celta haya pecado de conformismo. “Contra el Mallorca no encontramos soluciones, ni aquí, ni allí. Si estuviéramos preparados para todos los escenarios, podríamos pelear la Champions , pero aún no estamos preparados. Estamos preparados para el 80 o el 90 por ciento de los contrarios. No perdimos contra el Mallorca, aprendimos del partido para evolucionar. Pero mañana tenemos una dificultad diferente y tendremos que hacer cosas diferentes”, ha indicado.