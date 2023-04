La presidencia del Celta continuará en manos de Carlos Mouriño, que con 80 años se ve con fuerzas y ánimo suficientes para prolongar su etapa al frente del proyecto que comenzó a construir en 2006. Así, el relevo en la cúpula del club queda aparcado, de momento, pese a que en la presentación del centenario de la entidad, a finales del año pasado, se disparasen las especulaciones a raíz de un comentario del presentador del acto celebrado en la sede de Príncipe. Mouriño ni siquiera pone fecha para que posiblemente su hija Marian recoja el testigo. “Físicamente me encuentro bien, muy realizado con lo que hago. Disfruto muchísimo cada momento. Ya veremos. En algún momento lo tendremos que pensar y tomar decisiones”, comentó el dirigente céltico en la Cadena Ser.

En la entrevista para el programa ‘El larguero’, Mouriño proclamó que le “queda todo por hacer en el Celta”, como acabar la ciudad deportiva, poner en marcha el proyecto Galicia Sports 360 o renovar a Carlos Carvalhal como entrenador más allá de 2024, fecha de caducidad del contrato con el técnico portugués. “No sé el tiempo que estaré, pero mientras tanto voy a seguir haciendo cosas”, añadió.

Entre sus deseos, el dirigente céltico admite que se equivocó al prometer un título al hacerse cargo del club. “Siempre se habla de la parte más llamativa para la afición, que es un título. Cometí el grave error de decirlo cuando llegué al club: era bonito y quedaba bien. Pero cuando ya me metí de lleno en esto siempre dije, aunque he recibido críticas de mi afición, que prefería estabilidad, estar diez años en Primera que uno en UEFA, y eso lo vamos consiguiendo”. El Celta acumula once temporadas seguidas en Primera desde su último ascenso.

Valoró Mouriño la “deuda cero” del Celta y que haya adquirido patrimonio propio. “Tenemos una sede impresionante en el centro de la ciudad totalmente pagada. La ciudad deportiva era algo que necesitábamos y nos falta por completar, además de terminar el GS360”.

Explicó la situación del primer equipo: “No estamos fuera de peligro, aunque reaccionamos y salimos de los puestos de abajo. A ello nos ayudó muchísimo el nuevo entrenador. Nos gustaría renovarlo”, aseguró el presidente del Celta.

Habló de Gabri Veiga: “Te puedo asegurar que equipos de Inglaterra, Italia y Francia se han dirigido a nosotros directamente. Siempre decimos lo mismo: con nosotros no podéis hablar porque el jugador no está en venta”, explicó Mouriño.

“El Dépor, siempre en 1ª”

El dirigente céltico echa de menos los clásicos gallegos. “Tenemos que recuperar los derbis emocionantísimos que había. El Dépor siempre en Primera, como el Lugo, el Compostela o el Pontevedra. Sé que esto no es muy agradable en mi afición”, dijo en referencia al equipo coruñés.

Mouriño también concedió una entrevista a la agencia Efe, en la que ponderó la figura de Renato Tapia, del que aseguró que se ha convertido en “un fichaje rentable en lo deportivo y que nos ha ayudado mucho en lo personal. Es un jugador tremendamente positivo, colabora en todo y está muy implicado con nosotros. Para nosotros es un activo muy importante, no solo en el juego”, insistió el mandatario del conjunto celeste.